Te buscamos, Bionce Amaya: Hallan cuerpo de mujer durante búsqueda de la joven en NL

Durante los cateos efectuados este viernes en la búsqueda de Bionce Jazmín Amaya Cortéz, de 20 años, fue localizado el cuerpo de una mujer en un rancho ubicado en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

El cuerpo fue localizado en un inmueble de la comunidad El Verde, la cual se sitúa a 15 kilómetros del municipio de China, zona en la que reportó la desaparición de la joven que residía en Mission, Texas, y quién acudió a Nuevo León a pasar unos días de vacaciones con sus amigos.

También fueron cateadas otras dos propiedades en Bravo, localidad ubicada cerca de la zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas, a unas dos horas de Monterrey.

La joven desapareció el pasado domingo 9 de abril, después de que fuera dejada por sus amigos en la entrada de China, donde supuestamente pasaría otro vehículo por ella.

“Sus amistades me dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no podía ver el mueble en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien que ropa tenía puesta”, relató la hermana de la joven.

“La última vez que se comunicó con mi mamá fue en la noche el domingo y ya después no le entran los mensajes y se tenía que regresar a Mission el lunes temprano”, agregó.

Este viernes, antes de que la Fiscalía de Justicia efectuara los cateos, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, dijo contar con indicios de que la joven pudiera estar en uno de los ranchos ubicados en Bravo.

Agregó que los dueños de los predios tienen antecedentes penales y han protagonizado enfrentamientos a balazos con las autoridades.

Esta tarde, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León confirmó el hallazgo del cuerpo, el cual será sometido a diversas pruebas periciales para determinar las causas del fallecimiento e identidad.