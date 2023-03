Trabajadores de CFE son desalojados a balazos en Zitácuaro, Michoacán

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán, inicio carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de la presunta responsabilidad del delito de Amenazas.

Señala un comunicado de prensa que, de acuerdo con el expediente, derivado de una denuncia interpuesta por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), personal de dicha dependencia, al realizar trabajos de mantenimiento en el circuito Monarca 5035, localizado en las calles González Ortega Poniente e Ignacio Ramírez, del municipio de Zitácuaro, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por una persona la cual se oponía a que realizaran sus trabajos.

El lugar es inspeccionado por peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aportan al Ministerio Público Federal (MPF) en Zitácuaro los dictámenes correspondientes, a fin de integrar la carpeta de investigación, en contra de quien o quienes resulten responsables por el ataque contra el personal de la CFE.

Tribunal Electoral de Michoacán niega 15 casos de violencia de género

Las tres magistradas y el magistrado que integran el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) fallaron en contra de 15 recursos de impugnación presentados por violencia política en razón de género, que se presentaron entre 2022 y lo que va de 2023.

La magistrada presidenta del TEEM, Alma Rosa Bahena Villalobos, detalló que en el periodo referido se recibieron 106 medios de impugnación y quejas, de los que 53 por ciento se presentaron contra hombres y 20 por ciento, contra mujeres.

Precisó que cuatro casos fueron por violencia verbal o digital, uno fue por violencia por orientación sexual; cinco por obstrucción en el ejercicio del cargo; uno por violencia física; dos asuntos siguen en trámite, tres fueron escindidos, y uno fue turnado al Congreso de Michoacán.

Debido a que no existen sujetos sancionados, no hubo medidas de reparación del daño en ningún caso, situación con el que la magistrada Bahena Villalobos manifestó su inconformidad, al precisar que en tres casos particulares hubo violencia digital que pudo acreditarse, pero no recibió el respaldo de sus colegas en la votación.

“En los tres medios de impugnación TEEM-PES-06/2022, TEEM-PES-10/2022 y TEEM-PES-08/2022 no he compartido el criterio de mis pares del Pleno, porque consideré que sí quedó acreditada la violencia política en contra de las promoventes, por razón de género”, expresó.

La magistrada consideró que juzgar con perspectiva de género implica conocer y aplicar los protocolos de actuación especializados, para la eficaz protección de los derechos político-electorales de las mujeres, como la reversión de la carga de las pruebas, el análisis del contexto en que se desenvuelve el conflicto y la posición de la mujer que denuncia, como la flexibilización del nivel de estándar probatorio.

“El reto fundamental es la sensibilización en perspectiva de género de todas las autoridades”, expresó.