Alcalde de Jerez niega cantar ‘narcocorridos’: ‘No me sé las canciones’

El alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras, aclaró, este domingo 19 de febrero, que el video difundido a través de redes sociales, en el que aparece cantando narcocorridos, es del año pasado, en una convivencia en Tetillas.

Humberto Salazar aseguró que la publicación reciente fue orquestada por políticos de carrera que inician campañas negras y señaló que desconoce la letra de la canción.

Además, señaló que los titulares que han aparecido en algunos medios de comunicación ponen en riesgo a su familia y sus colaboradores.

“Como representante de un gobierno no me puedo quedar callado ante las injurias de los adversarios políticos. Esos que llevaron a la inseguridad de Jerez que hoy nada aportan, pero distorsionan todo. Mi vida como médico siempre ha sido transparente, me duele darme cuenta de la podredumbre de esos que llaman políticos de carrera, que orquesta las campañas negras”, expresó el mandatario en un video difundido por redes sociales.

En el video, se muestra a José Humberto Salazar rodeado de un grupo musical al son de la canción “JGL”, de la banda La Adictiva, en la que se hace alusión al narcotraficante Joaquí, “El Chapo” Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa.

Se grava Cantando Un Alcalde rindiéndole Tributo al Chapo Guzmán.



De que Partido crees que es .?



Exacto de @PartidoMorenaMx Jerez, Zacatecas el alcalde morenista, José Humberto Salazar Contreras a grito abierto cantando NO SON IGUALES, SON PEORES @HijosDeMx #ElINEesMx pic.twitter.com/eYhNYYsQWH — El Yaqui!!! Por un pueblo unido (@yaqui23472138) February 19, 2023

El video surge en un contexto en el que se registraron una serie de bloqueos por parte de civiles armados entre las cabeceras de Jerez y Fresnillo, en el estado de Zacatecas.

en Jerez, centenas de personas se manifestaron por el regreso de la paz a ese municipio. Exigieron la localización de las personas que han desaparecido en las últimas semanas y el reforzamiento de la seguridad en el municipio.

Humberto Salazar Contreras se reunió con los ciudadanos que realizaron una marcha por la paz en dicho municipio.

La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que varias personas fueron detenidas, lo que originó el bloqueo de vialidades en diferentes puntos de la entidad.

El organismo confirmó que durante el despliegue operativo, elementos policiales fueron agredidos, sin embargo, no se reportan lesionados.

Trascendió que podrían ser cuatro las personas detenidas durante el operativo, entre ellos el líder de una célula del crimen organizado.