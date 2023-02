Elecciones Edomex 2023: Delfina Gómez asegura que la 4T es el resultado de décadas de esfuerzo

Coacalco, EDOMEX. A tres semanas de haber iniciado sus recorridos por varios municipios del Estado de México, la precandidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, consideró que el fortalecimiento de la Cuarta Transformación no es resultado de un día o un mes de trabajo, sino de muchas décadas de esfuerzo, por ello, “los que estamos ahorita tenemos la gran responsabilidad de continuar abriendo esa brecha para las nuevas generaciones”.

En el municipio de Coacalco señaló que todos los días mucha gente le llama para decirle “maestra estamos aquí, con el proyecto de nación, y eso es gracias al trabajo que ha hecho la militancia y los simpatizantes, porque no solo tocan puertas, también conciencias; y es claro que vamos a dar continuidad a lo que tanto queremos”, resaltó.

En ese sentido, la Senadora con licencia explicó que no podía decir mucho “porque estamos en periodo de precampaña, y entonces yo debo de tener mucho cuidado porque luego nos cambian un poquito lo que decimos, por eso debo de tener mucho cuidado, porque (algunos) dicen la maestra dijo esto, y la maestra no lo dijo, y así empiezan con la guerra sucia, pero esto me ayuda a decir que cuando los perros ladran es que vamos avanzando”.

Tras escuchar la porra: “No estás sola”, la precandidata afirmó que la guerra sucia en su contra tiene el objetivo de confundir a la gente. “Yo les digo que estoy bien plantada, estoy segura de quién soy; mientras los militantes y simpatizantes nos tengan confianza, les digo, saben qué, hay que seguir adelante, no nos vamos a detener, porque aprendí lo que dice un dicho: Lo que no te tumba te fortalece”.

La exsecretaria de Educación federal pido a la militancia de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, trabajar en unidad y en coordinación, “y platicar con sus vecinos y familiares para que no vendan su dignidad, porque también ponen en riesgo el futuro de sus familias.

En el municipio de Tecámac, Delfina Gómez Álvarez, advirtió que la guerra sucia y las noticias falsas se intensificaron “contra el movimiento, porque los corruptos de siempre quieren mantener sus privilegios ante la esperanza de cambio, que ya es imparable, al igual que la participación de la militancia que está desbordada.

Agregó que la guerra sucia y las noticias falsas significan que vamos requetebién, pero lamentó que se abuse con la necesidad de la gente y se condicionen los programas sociales: “Los corruptos de siempre quieren condicionar los apoyos, pero con el cambio vamos a acabar con esos 100 años de corrupción”.

Ante centenares de militantes y simpatizantes reunidos en el deportivo de Santa María Ozumbilla, la maestra Delfina Gómez señaló que las mujeres morenistas sí pueden tomar las riendas de un hogar, de un municipio, de un estado, de un país, por lo que se hace más grande la esperanza del cambio.

“Estamos firmes y decididos en que se logre ese cambio tan esperado en nuestro Estado. Y vamos muy bien, vamos requetebién, pero no nos confiemos porque en esta batalla nos vamos a enfrentar a un grupo que no quiere perder lo que han tenido que casi 100 años y por eso hay que trabajar”.

En el evento, donde estuvieron presentes los líderes estatales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Óscar González Yáñez y José “Pepe” Couttolenc, respectivamente, dijo que lo que los une es servir y trabajar para el pueblo, y demostrar que podemos hacer un cambio. Por eso agradezco que independientemente de colores y de siglas nos unimos en esta oportunidad de histórica para transformar al Estado”.

La precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México acumula visitas a 26 municipios de la entidad, como Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Toluca, Ixtapaluca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, entre otros.