‘Guanajuato, el estado más panista, tendrá Gobernadora’, anticipa Marko Cortés

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que la candidatura panista para la gubernatura de Guanajuato en el 2024 será para una mujer.

“En Guanajuato tendremos Gobernadora”, aseguró el dirigente panista desde la plenaria de senadores del PAN, celebrada este viernes en la ciudad de León.

“Yo se los voy anticipando, yo veo que Guanajuato puede ya ser gobernado por una mujer, es es un estado con mucha potencia y con muchas líderes damas que pueden encabezar estos esfuerzos. Lo que tenemos que hacer es impulsar mujeres muy competitivas, lo hicimos en en Aguascalientes y hoy tenemos gobernadora, lo hicimos en Chihuahua y hoy tenemos gobernadora, yo veo que acá en Guanajuato también tendremos gobernadora”.

“Parte del compromiso que he hecho en el Consejo Nacional del partido es que el PAN va a impulsar a más mujeres en estados muy competitivos, no solo para que participen y vayan a la contienda, sino para que ganen para que sean gobernadoras y por ello es que así es como yo hoy veo a Guanajuato”, señaló.

Marko Cortés manifestó que “llegará el momento procesal oportuno para que el Comité Ejecutivo Nacional defina el género en los 9 estados. Por supuesto lo haremos en diálogo con todos los comités directivos estatales pero les anticipo el criterio que hemos adoptado en el Comité Ejecutivo Nacional.

“Las gubernaturas más competitivas, la más competitiva en la elección pasada fue Aguascalientes y fue encabezada por una mujer, la más competitiva en la ocasión anterior fue Chihuahua que fue encabezada por una mujer. Rumbo al 2024 el estado orgullosamente más competitivo, más fuerte, más panista es Guanajuato, por ello entonces, yo lo que les podría decir que aquí huele a que habrá una contienda interna entre mujeres, muchas porque además tenemos muchas y muy buenas”, dijo.

El presidente de Acción Nacional adelantó que será un método de elección interna de donde saldrá la candidata por el PAN a la gubernatura de Guanajuato, y garantizó piso parejo.

“Será un piso parejo y por supuesto me inclinaré siempre porque sean métodos de elección interna para que sea la militancia la que elija. Dicho de otra manera, vería una contienda interna entre muchas líderes, muchas mujeres”, enfatizó.

¿Quiénes podrían ser candidatas a la gubernatura de Guanajuato?

Hasta el momento, las aspirantes panistas a la gubernatura de Guanajuato son: Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno; la senadora Alejandra Reynoso y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, con quien por cierto el dirigente nacional Marko Cortés se reunió en la ciudad vecina de Silao, previo a la plenaria de los senadores.

Con esta declaración, Marko Cortés dejaría fuera a los hombres que han manifestado querer competir como candidatos por la gubernatura: el Alcalde de Guanajuato Capital Alejandro Navarro, el diputado local Luis Ernesto Ayala y el senador Erandi Bermúdez.

Alborota la gallera

Tras las declaraciones de Marko Cortés, Libia García alzó la mano de inmediato como aspirante a la gubernatura de Guanajuato.

“Claro que sí quiero. Sería un honor representar a las mujeres de Guanajuato que tanto hemos luchado por hacer valer nuestra voz en espacios tan importantes”, declaró la secretaria de Gobierno.

La senadora Alejandra Reynoso también se apuntó para buscar la candidatura panista a la gubernatura.

“Tengo aspiración a ser gobernadora y sigo haciendo mi trabajo, porque lo más importante es seguir dando buenos resultados y ser responsables en el cargo en el que estamos”, señaló la senadora panista.

Por su parte, el senador Erandi Bermudez desacreditó lo dicho por Marko Cortés.

“Mis aspiraciones siguen firmes. No está dicha la última palabra. Voy a defender la libertad y la voluntad de los guanajuatenses. Lo que la sociedad decida. Necesario regresar a esa cultura cívica de participación ciudadana para que la población decida”, escribió el senador en sus redes sociales.

Mientras tanto, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se dijo respetuoso de la decisión que tomen las diferentes instancias del partido respecto a su posible sucesor o sucesora.

“Lo que decida la institución, a mí me encantan las mujeres por eso me casé con una…lo que decidan y a quien elijan yo voy a apoyar, no tengo ningún problema”, afirmó el gobernador de Guanajuato.