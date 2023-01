Localizan 4 cuerpos en Zacatecas, presuntamente de estudiantes de Jalisco desaparecidos

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la localización de los cuerpos de tres mujeres y un hombre en una fosa ubicada en el rancho Monte de la Presa Vieja, en el municipio de Tepetongo. Según autoridades, podría tratarse de los jóvenes que desaparecieron el 25 de diciembre de 2022, cuando viajaban desde Jerez hacia Colotlán, en Jalisco.

La dependencia detalló que deben confrontarse los perfiles genéticos, debido a que fueron localizados en reducción esquelética. Hasta el momento, continúan en calidad de no identificados.

Fue la tarde del lunes 16 de enero cuando personal de la Guardia Nacional realizó el hallazgo de dos vehículos y un cuerpo humano en reducción esquelética en la comunidad del El Cuidado, ubicada en Tepetongo.

El personal experto confirmó que se trata del vehículo en el que viajaban los jóvenes y que el cuerpo corresponde a un hombre de entre 20 y 35 años de edad aún no identificado.

Para el martes 17 de enero, el personal de investigación y pericial continuó con la búsqueda en la zona donde fue localizado el vehículo, y en el Rancho Monte de la Presa Vieja se ubicó una zona de inhumación irregular.

El ciudadano estadounidense José Melesio Gutiérrez Padilla, las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, así como Irma Paola Vargas Montoya, desaparecieron el la Navidad del año mientras se dirigían al municipio de Colotlán, en Jalisco, de donde eran originarias las jóvenes.

En su momento, Daniel Marquez Valdes, padre de las hermanas Vargas Montoya, reconoció que las fiscalías de Jalisco y Zacatecas realizaban operativos para la localización de los jóvenes acompañados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

José Gutiérrez, Daniela y Viviana Márquez, e Irma Vargas desaparecieron entre Jeréz y Colotlán. (Fiscalía de Zacatecas)

David Monreal no da la cara sobre el caso de los cuatro desaparecidos

“No sé qué suceda con el gobernador (David Monreal), no quiero generar polémica, porque lo que menos necesitamos ahorita es generar ruido; pero lo busqué, no tuve suerte y no lo encontré, ni tuve respuesta. Desconozco las razones”, acusó el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

Alfaro se refirió a la situación de violencia en la frontera de Jalisco y Zacatecas, y aseguró que los municipios jaliciences de esa región no tienen problemas de inseguridad, sino que el problema viene de las demarcaciones gobernadas por David Monreal.

“Es una realidad con la que tenemos que lidiar, lo qué tengo que decir, así como digo que no he tenido suerte para hablar con el gobernador, que no me ha tomado la llamada, no me ha respondido mi llamada; lo que sí puedo decir es que con el gobierno de la República si ha habido coordinación, ya estamos en coordinados en este operativo”, explicó Enrique Alfaro en vísperas del avistamiento de los jóvenes desaparecidos desde Navidad.

Con información de Juan Carlos Huerta.