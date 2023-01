‘Arde Morelos’: Incendio provoca pérdida total del Mercado de Cuautla; ven ‘mano del narco’

El mercado ‘Hermenegildo Galeana’, en Cuautla, Morelos será reconstruido, después de que la madrugada del martes un incendio consumiera cerca de 300 locales, dejando en el desamparo a cientos de familias que dependían económicamente de este recinto.

Lo anterior fue anunciado por autoridades estatales y municipales a los locatarios, después de que esta mañana hicieron un recorrido por el inmueble para constatar los daños y presentar el proyecto de rehabilitación, el cual se dio a conocer y se socializó hace dos años, cuyo costo era de cerca de 120 millones de pesos de SEDATU, pero no se logró aterrizar por la falta de acuerdos entre ellos y una comerciante de nombre Amalia Hernández.

“Hay muchos daños, lamentamos este accidente, pero cómo siempre lo he dicho hay que tener más de precaución; teníamos un proyecto que se consiguió de SEDATU pero por cuestiones políticas se perdió ese recurso, no son 10 pesos, a mi me dio mucho coraje eso, porque por el anterior presidente municipal y algunos locatarios no se logró ese proyecto”, señaló el mandatario.

Se informó que la Secretaría de Obras acudirá a evaluar el inmueble para realizar un dictamen, pues el 70 por ciento de la nave resultó con daños, sólo dos pasillos quedaron sin afectación y se evaluará si en próximos días los abren al público o bien se instalan en las calles aledañas, para recuperar una parte de las pérdidas.

En este recorrido, los comerciantes pidieron agilizar apoyos económicos para recuperar lo más rápido posible parte de su mercancía que se perdió durante el incendio; en donde nada se pudo rescatar, pues refieren que desde que los bomberos llegaron a tratar de mitigar las primeras llamas, no llevaban agua, fueron los locatarios quienes tuvieron que pagar pipas.

Durante la visita de los funcionarios y en medio del enojo de los comerciantes que exigían acercamiento con el gobernador del Estado, hubo empujones, golpes y gritos; así como también agresiones hacia la esposa del alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, reporteros y la comerciante Amalia Hernández, a esta última la acusan de ser la persona que presuntamente impidió la remodelación del mercado hace dos años y de dividir a los locatarios.

Al final entraron las retroexcavadoras y dieron paso a la demolición de las paredes y muros que quedaron inservibles y con peligro de colapso, así como también retirar toda la mercancía inservible.

Fiscalía inicia investigación por incendio

La Fiscalía General del Estado informó que ha comenzado a recibir las denuncias de los comerciantes del mercado ‘Hermenegildo Galeana’ en Cuautla, para averiguar cuál fue la causa que originó el incendio en este centro de abasto y no descartó ninguna línea de investigación.

Pues algunos comerciantes han referido que el incidente pudo ser provocado por la delincuencia organizada, que en últimas fechas ha escalado la violencia en esa región de la entidad, pero será hasta que se obtengan los resultados del peritaje cuando se conozca la verdad.