¿Samuel García a juicio político? PRI y PAN lo solicitan por estos motivos

Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está en una gira por el Vaticano, el PRI y PAN interpusieron una solicitud de juicio político en su contra ante el Congreso del Estado.

Al medio día de este lunes 12 de diciembre, el dirigente del PRI en la entidad, José Luis Garza Ochoa y la diputada federal del PAN, Annia Gómez, presentaron la petición del proceso en contra del jefe del ejecutivo estatal, bajo el argumento de que García Sepúlveda no presentó ante el Congreso el presupuesto de egresos de 2023, cuyo plazo venció el 20 de noviembre.

Otra acusación es que el gobierno de García Sepúlveda aún no publica 56 decretos aprobados por el Congreso local.

Los partidos de oposición acusaron que el gobierno sólo ha publicado ciertas leyes o reformas de manera discrecional en el Periodico Oficial de Nuevo León.

“Lamentamos el daño que este gobierno de Movimiento Ciudadano Nuevo León le está haciendo a Nuevo León”, escribió Garza Ochoa en sus redes, “hoy presentamos juicio político en contra del joven Gobernador Samuel García por el daño que le causa a Nuevo León”.

“Es por dos hechos fundamentales, el primero, que no presentó el presupuesto de egresos que se tenía que enviar para el 2023 y a quien viene a dañar con ello es a los órganos autónomos, es un daño grave a los ciudadanos”, acusó el dirigente priista.

“El segundo (motivo), que de los decretos que no se han publicado, algunos los empezaron a publicar de manera discrecional, lo que habla de que donde él tiene interés no se publican y donde siente que no le afecta los publica y no vamos a permitir más esto”, agregó Garza.

La legisladora federal panista acusó a Samuel García de ser un gobernador ausente, pues mientras Nuevo León se sumerge en distintas crisis e ingobernabilidad, él decide viajar por el mundo.

“El gobernador en primer lugar está ausente en estos momentos del estado, dejando una falta de gobernabilidad muy grande porque es una de sus principales obligaciones presentar el proyecto de presupuesto del siguiente año”, acusó Annia Gómez.

“El gobernador se lava las manos diciendo cualquier cosa, porque es experto en inventarse narrativas”, insistió.

El domingo, antes de partir hacia Europa, el gobernador de Nuevo León publicó un video en el que anunció que se aplicaría el mismo presupuesto que se ejerció en 2022, con ajustes inflacionarios y de participaciones federales, con lo que no tendría necesidad de pasarlo a consideraciones del “PRIAN”.

Agregó que en su mandato tendrán los recursos bien cuidados y no contribuirá en hacer más grande al PRI y al PAN, partidos políticos a los que acusó de ser monstruos que tienen que morir.

“No me van a robar ni un solo peso, no voy a hacer más grande al PRIAN, ese monstruo tiene que morir y vamos a tener el dinero bien cuidado de manera honesta, de manera transparente y no como estos bandidos que con factureras, con prestanombres y que por mucho tiempo estuvieron robe y robe”, acusó.

A la disputa entre el gobernador y los diputados, recientemente se sumaron alcaldes del PRI, PAN, Morena, Partido Verde e independientes, quienes acusaron al gobernador de retenerles recursos y de sólo favorecer a los ediles de Movimiento Ciudadano, por lo que pidieron un reparto justo de los recursos.