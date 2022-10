Que siempre no: Adán Augusto niega investigación vs. Calderón; no la descarta en el futuro

El secretario de Gobierno, Adán Augusto López, aclaró que el expresidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, no tiene investigaciones en su contra; luego de que horas antes, asegurara que al ex panista se le indagaba por delitos de lesa humanidad.

“Yo no señalé que hubiese una averiguación en contra de nadie, pero si sostengo que el operativo Rápido y Furioso fue un crimen perpetrado por el estado, de lesa humanidad, so pretexto de combatir al crimen organizado se le entregó armamento y eso aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, no nada más es una barbaridad sino un crimen de lesa humanidad”, aclaró el titular de la Segob.

Además, remarcó que se trata de un crimen que está paralizado en los Estados Unidos, con quien fuera su segundo en la cadena de mando, como el secretario de seguridad pública del Gobierno federal, Genaro García Luna.

“Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que así como en España pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como dictador en Chile, ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue por este tipo de delitos en el extranjero, máxime cuando hay denuncias internacionales”, sostuvo en conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de presentarse ante el congreso estatal de San Luis Potosí para hablar sobre la reforma para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, donde instó a los legisladores a aprobar la iniciativa.

¿Qué son los delitos de lesa humanidad?

Los también llamados crímenes contra la humanidad consisten en un delito en que el perjuicio (muerte, violación, desaparición, deportación, detención ilegal, sometimiento a esclavitud o explotación sexual, etc.) se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables.

También se les denomina así en el contexto de la existencia de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos y con la intención de mantener ese régimen, detalla el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.