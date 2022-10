Oso sorprende a habitantes de NL; es captado descansando en una barda y trepando casas

Protección Civil pidió a los habitantes de NL no acercarse o tomarse selfies con el oso. (@yadithvaldez)

La presencia de un oso acostado en la barda de una casa movilizó durante la madrugada de este miércoles 12 de octubre a elementos de Protección Civil en Zuazua, Nuevo León.

El avistamiento del mamífero ocurrió en un domicilio de la calle Granada, en la colonia Real de San Pedro.

Los rescatistas se mantuvieron resguardando la zona, en espera de la llegada del personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Testigos indicaron que después de descansar en la barda de la vivienda, el oso trepó hacia los techos de domicilios vecinos para finalmente bajar y adentrarse hacia una zona baldía.

El municipio de Zuazua se ubica en la periferia de la zona metropolitana, a unos 50 minutos de Monterrey.

Este avistamiento se suma a una serie de reportes ocurridos principalmente en las alcaldías ubicadas cerca de la Sierra Madre, como San Pedro Garza García y la zona sur de la ciudad.

Uno de los más recientes se reportó el 6 de octubre, en un restaurante de la zona de Chipinque, en San Pedro, cuando el animal irrumpió en una sesión de fotos en la que un hombre le pedía matrimonio a su pareja, sin que los hechos pasaran a mayores.

Las autoridades de Protección Civil de manera permanente emiten recomendaciones ante avistamientos de osos, entre las que destacan no acercarse, no tomarse selfies, no alimentarlos y tapar los depósitos de basura que se ubican al exterior de las casas, sobre todo aquellos que viven cerca de algún cerro.

Sube 19% ingresos de NL a septiembre

Durante los primeros nueve meses de este año, los ingresos de Nuevo León sumaron 58 mil 490 millones de pesos (mdp), 19 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, y ocho por ciento por arriba de lo presupuestado, señaló la Secretaría de Finanzas de la entidad.

La dependencia destacó que en el periodo en cuestión los ingresos totales del Gobierno de Nuevo León mantuvieron la tendencia ascendente, lo que fortalece la certeza de que se contará con los recursos suficientes para atender los temas prioritarios de la población y avanzar en las obras de infraestructura proyectadas para este año.