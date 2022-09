Fuga en oleoducto de Pemex, en Tabasco, provoca cierre de carretera Cunduacán-Comalcalco

Este miércoles 21 de septiembre se reportó el derrame de hidrocarburo por una fuga en un oleoducto de Pemex de 16 pulgadas, lo que provocó el cierre de la vía en Cunduacán-Comalcalco, en Tabasco.

Se trata del segundo incidente en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, pues apenas este martes se registró una explosión de un ducto en el municipio de Huimanguillo, tras la fractura de un gasoducto.

La policía estatal y personal de Pemex acudió al lugar de los hechos para acordonar la zona y restringir el paso vehicular para evitar un accidente.

Horas después, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco dio a conocer que el derrame fue controlado con éxito después de que trabajadores de Pemex cerraron las válvulas para contener el crudo.

Posteriormente, los empleados comenzaron los trabajos para reparar la tubería, aunque aún no se determina en cuánto tiempo quedará lista. De acuerdo con los reportes de Protección Civil, no existe riesgo para la población, ya que no se registran viviendas en los alrededores.

Como medida preventiva, se mantiene cerrado el carril con dirección al municipio de Comalcalco y sólo se abrió el que conduce a Cunduacán, mientras que el personal del Centro Regional Costa se mantiene monitoreando el lugar.

Explosión de un ducto en Huimanguillo

El gasoducto que explotó en Huimanguillo, Tabasco, continúa con ardiendo y se espera que en tres días, entre jueves y viernes, se extinga en su totalidad las llamas, informó Petróleos Mexicanos.

El coordinador estatal de Protección Civil, Mauro Wizing Negrín, aseguró que el saldo del siniestro en la Estación Paredón ocasionó que se quemaran 12 vehículos, 20 motos, una retroexcavadora y una caseta de vigilancia.

En total fueron evacuados 40 trabajadores, además de que se confirmó que no hubo pérdidas humanas que lamentar, ni tampoco se lesionó empleado alguno. En el lugar se encuentran elementos del Ejército, de Seguridad de Pemex y elementos de Protección Civil de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, donde continuarán hasta que el fuego se haya controlado totalmente.

Finalmente, se descartaron riesgos para la población más cercana que se ubica aproximadamente a dos kilómetros del lugar de los hechos.