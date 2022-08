Hallan sin vida a Martín Soto y Jesús Paniagua, jóvenes desaparecidos en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora confirmó este martes 30 de agosto, el hallazgo de dos cuerpos sin vida, presuntamente de los jóvenes Martín Antonio, de 23 años, y Jesús Antonio, de 24, quienes habían sido reportados como desaparecidos, el pasado 27 de agosto en el municipio de Empalme.

Además de la identificación visual, la FGJ indicó que el personal de Servicios Periciales realizó pruebas dactiloscópicas para corroborar las identidades de los jóvenes. Ambos fueron localizados alrededor de las 5:40 horas en las inmediaciones del lugar conocido como Capilla de la Santa Muerte, en Empalme, Sonora.

Las indagatorias de la Fiscalía se abrieron en varias líneas, para dar con el o los responsables, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno de la Mesa Estatal de Seguridad.

Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años de edad, y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años, fueron vistos por última vez el viernes 26 de agosto de 2022, cuando viajaban a bordo de un vehículo proveniente del Valle de Empalme.

Según la denuncia de la madre de Jesús Antonio, la última vez que tuvo contacto con su hijo fue ese viernes a las 12:40 horas, cuando el joven le escribió un mensaje en el que le avisaba que habían sido detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la carretera del Libramiento.

Posteriormente, señaló la mujer, se perdió toda comunicación con él, así como la señal de su celular. ”Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo espérame mamá me detuvo la Marina”, acusó la mujer durante el bloqueo que realizó con más familiares sobre la Carretera Federal México 15 para exigir a las autoridades la localización de su hijo.