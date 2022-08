‘Van 14 días y no se ve nada’: Mineros cumplen dos semanas atrapados en mina de Coahuila

Los diez trabajadores mineros del pozo de carbón de ‘El Pinabete’ cumplieron este miércoles dos semanas de permanecer atrapados.

Sus familiares se debaten entre la desesperanza y la incertidumbre.

“Pues triste porque ya van 14 días y no se ve nada. Cuando pudieron haber entrado, no entraron y ahorita que ya está otra vez se va todo para abajo; quisiéramos tenerlos acá fuera como sea, pero que ya estuvieran acá con nosotros”, comentó María Guadalupe Cabriales, hermana de Mario Alberto Cabriales.

La llegada de expertos estadounidenses prevista para esta mañana no ocurrió.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez adelantó en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional que la empresa de Estados Unidos se incorporaría a los trabajos en la mina de Sabinas este miércoles.

De acuerdo al equipo interinstitucional, será hasta la tarde de hoy cuando especialistas de la compañía Phoenix Firts Response, se reúnan con ingenieros de la empresa local Mimosa para revisar la situación que guarda la mina.

“Ahorita ya se nos hace algo preocupante, pero lo que si pedimos, que no nos los vayan a dejar ahí en el agua. Yo por mi parte, de mi hermano, pido que no lo entreguen vivo o muerto, pero que no lo entreguen”, expresó Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo.

Las autoridades informaron que establecieron comunicación con una empresa alemana que enviará sus comentarios sobre las labores de rescate.

En la mina ‘Conchas Norte’ la maquinaria fue retirada y en ‘El Pinabete’ se realizan levantamientos geofísicos con los que se busca obtener datos importantes sobre el subsuelo y los minados en la zona.

Convocan a mineros para ayudar en rescate

La Secretaría del Trabajo convocó a tres uniones de carboneras para solicitarles brigadas de tres turnos que apoyen en el bombeo de agua, acciones en el exterior y posteriormente, puedan integrarse en las acciones de búsqueda y rescate de los mineros atrapados, una vez que existan condiciones para bajar a los pozos.

“Platiqué con la secretaria del Trabajo, se están convocando a nuevos trabajadores para ayudarnos en acciones precisas de bombeo y de acciones de extracción de agua”, informó Velázquez.

Los trabajadores que participen deberán contar con seguridad social y experiencia.