Rescate minero en Coahuila: Ayuda extranjera anunciada da esperanza a familiares

SABINAS, Coahuila.- La ayuda extranjera anunciada por el Gobierno mexicano para el rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón del predio ‘El Pinabete’, en la Villa de Agujita, es una esperanza para los familiares. Sin embargo, si no rescatan con vida a sus seres queridos, desean recuperar sus restos.

Así lo externó Magdalena Montelongo Pérez, hermana de Jaime Montelongo Pérez, quien junto a nueve mineros más, este martes cumplen 13 días atrapados en el pozo de carbón ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila.

“Nunca es tarde, pero mi temor es que no nos lo vayan a dejar ahí sepultados. Que nos los entreguen, vivos o muertos, pero que no se vayan a quedar ahí”.

Magda Guardiola Magdalena Montelongo Pérez, hermana de uno de los mineros atrapados. (Magda Guardiola)

Familiares de mineros aún con esperanza de verlos vivos

El ambiente al exterior del lugar del accidente es desolador, ya solo dos de 10 familias permanecen afuera de las labores. Ayer la lluvia los obligó a retirarse, para las autoridades solo existen los familiares al interior de la zona siniestrada.

“Me da mucha tristeza ver, ya ni como al principio verdad. Al principio teníamos mucha esperanza de que los sacaran; yo me sentaba aquí y creía verlo venir a mi hermano. Ahorita ya lo ve uno todo incierto, no sabes qué va a pasar”.

Para los familiares, reprochar que desde un principio ellos sugirieron lo que hoy se denomina nueva estrategia, ya no importa. El enfoque ahora es recuperar sus restos.

Magda Guardiola Los familiares de los mineros piden ahora recuperar los restos de sus seres queridos. (Magda Guardiola)

“Yo pienso que se tardaron, verdad, en tomar esta decisión. Podían haberlo hecho desde antes. A lo menos para ahorita pues ya lo tuviéramos fuera, pero como no querían ayuda. Yo no digo que no estén preparados los ingenieros de aquí de México, pero a lo mejor para un siniestro como este, entre más opiniones tengan verdad, pues es mejor, no los desmerece a ellos y otra de las cosas también que, pues ellos no aceptaban opiniones, ni ayuda de nadie”.

La incertidumbre priva entre las familias de los mineros atrapados en el pozo de carbón, sienten cada día que pasa que se van quedando solos.