Asesinato del periodista Ernesto Méndez fue por extorsión; vinculan a proceso a homicida

Autoridades federales informaron que el móvil del asesinato del periodista de Guanajuato, Ernesto Méndez Pérez, fue por extorsión.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, informó este jueves que la Fiscalía de Guanajuato le comunicó que el periodista Ernesto Méndez fue asesinado por extorsiones relacionadas al negocio perteneciente a sus familiares.

El pasado 3 de agosto, al interior de un expendio de cerveza propiedad de la familia de Ernesto Méndez, el periodista y tres personas más fueron privadas de la vida tras un ataque armado, esto en el municipio de San Luis de la Paz.

El subsecretario de Seguridad indicó que el móvil del homicidio se derivó de extorsiones en contra de la familia de Ernesto, en torno al expendio de cerveza identificado como ‘Alaska Wamas”.

Indicó que tras la detención de Roberto ‘N’ alias ‘El Borrachito’ en la ciudad de Querétaro, el presunto homicida ya fue vinculado a proceso ante el Poder Judicial de Guanajuato por el delito de homicidio en agravio del periodista.

Agregó que ya se tiene información sobre el segundo implicado en el ataque contra quien ya se emitió una orden de aprehensión.

Temen por su integridad

A una semana de que el periodista Ernesto Méndez Pérez, director del portal ‘Periodico Tu Voz’, fue asesinado a balazos, su familia denunció que las autoridades se han olvidado de ellos, por lo que temen por su seguridad.

Consuelo Pérez Escamilla, madre del periodista Ernesto Méndez, dijo que las autoridades les prometieron vigilancia, pero ésta terminó el mismo instante que sepultaron a su hijo.

Por eso, tanto ella como la esposa y el pequeño hijo del periodista asesinado, se encuentran temerosos, incluso de salir de su casa.

Mencionó que el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), le había comentado que los rondines de vigilancia por parte de la Policía Estatal continuarían efectuándose durante 60 días, pero nada de eso se ha cumplido.

La señora Consuelo Pérez, comentó que como sucede en estos casos, la autoridad únicamente actuaron cuando la situación se encontraba ‘calientita’, por lo que ahora las autoridades solo están esperando a que la circunstancias se vayan olvidando.

“A uno de pobre y humilde no nos hacen caso. ¿Usted cree que me va a recibir el Gobernador o el Presidente? pues no y menos el presidente de San Luis de la Paz (Gerardo Sánchez) porque ahorita anda cuidando su imagen solamente. Pues a él tampoco le conviene y eso que Ernesto siempre lo consideró como su amigo todo el tiempo”, resaltó.

Asimismo, subrayó, que ninguna autoridad municipal, estatal o federal se les acercó tras el entierro de su hijo. Esta situación les resulta preocupante, pues la esposa e hijo del periodista Ernesto Méndez se encuentran temerosos, incluso de salir de su casa.

Dijo que al no contar con protección, existe el temor de que llegue a suceder algo.

“Por eso vuelvo a pedir justicia, pues mi hijo ya no va a revivir, pero su familia, su esposa e hijo están llenos de miedo. Yo no me encuentro temerosa, pero mis demás hijos sí. Por lo que les hemos comentado que a ellos no les van hacer nada, pues lo que querían era a Ernesto, por la forma en cómo estaba creciendo”, mencionó la señora Consuelo Pérez.