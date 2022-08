Gobierno de Guanajuato identifica a los homicidas del periodista Ernesto Méndez

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que ya tienen datos sobre los asesinos del periodista Ernesto Méndez Pérez, del medio local Tú Voz.

El mandatario estatal señaló que la Fiscalía General del Estado considera que por lo menos dos personas participaron en el homicidio del reportero de San Luis de la Paz, debido a que se localizaron en la zona del crimen dos tipos de casquillos percutidos. Rodríguez Vallejo evitó dar más detalles debido a que podría afectar las investigaciones e incluso alertar a los responsables.

La madrugada del miércoles 3 de agosto, el periodista Ernesto Méndez Pérez, fue asesinado junto con tres personas más al interior de un establecimiento de venta de cerveza de su propiedad; esto en el municipio de San Luis de la Paz.

Ernesto Méndez, director del portal Periódico Tu Voz y sus acompañantes, fueron atacados por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento, cuando el periodista celebraba con amigos haber ganado la concesión para organizar la Feria Regional del Noreste en San Luis de la Paz, en su faceta como empresario.

El periodista fue abatido a tiros dentro de su negocio, junto con César Rodrígo ‘N’ y Jonathan Fernando ‘N’; el cuarto hombre asesinado no ha sido identificado, según dijo la Fiscalía del Estado.

Una persona más que logró sobrevivir al ataque armado aún se reporta delicado en un hospital.

La Fiscalía informó que designó a la Unidad Especializada en Homicidios y una célula especial de la Agencia de Investigación Criminal conformada con un grupo multidisciplinario forense, para el esclarecimiento del asesinato del periodista Ernesto Méndez.

Reiteró lo dicho por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez de que se trabaja en cuatro líneas de investigación, desde su actividad periodística, posible extorsión en su negocio, los antecedentes de sus acompañantes y su reciente anuncio que organizaría la Feria Regional del Noreste.

Familia de periodista clama justicia

Este jueves, durante el funeral del periodista Ernesto Méndez, su madre, la señora Consuelo Pérez Escamilla, exigió que se haga justicia.

“¡Justicia, justicia! ¡A esos que le hicieron eso a mi hijo, que paguen y no con la vida, con cárcel!”, expresó Consuelo Pérez Escamilla.

La señora dio una entrevista a un periódico local en el que también trabajó su hijo y platicó que ayer miércoles 3 de agosto se le acercó personal de la Comisión de Derechos Humanos.

Dice que le explicaron que se haría todo lo posible por esclarecer los hechos, palabras en las que hasta el momento no cree.

“Dijeron que van a exigir tanto a Gobierno Federal como a Diego Sinhue (Gobernador del Estado) que se haga todo lo que se tenga que hacer”, subrayó.

La madre de Ernesto Méndez dijo que su hijo no le hacía daño a nadie, pues el único daño que podía hacer era trabajar, era lo que él hacía; señaló que no tomaba, no fumaba y nunca se peleó con nadie. Ahora se cuestiona por qué le hicieron eso.

“Justicia, Justicia, él no va a vivir con lo que se haga, pero ustedes comunicadores también deben exigir protección, porque son medios de comunicación que a mucha gente le molesta lo que ustedes publican. Y ustedes como periodistas deben exigir protección para que no les pase lo que le pasó a mi hijo”, expresó la afligida madre.