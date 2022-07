Justicia para Toñita: Asesinan a mujer de 71 años en Veracruz

El asesinato de Antonia Mendoza, ocurrido en su vivienda el pasado 20 de julio, ha generado indignación entre las personas de Veracruz, quienes a través de una campaña virtual se han sumado a la petición de justicia para Toñita, como era conocida.

Ella era habitante de una colonia céntrica del Puerto de Veracruz y fue asesinada a golpes dentro de su casa, presuntamente tras un intento de robo de sus propiedades.

Cuando su vecino llegó, pudo ver el portón abierto, algo que nunca sucedía, por lo que enseguida lo consideró como un alarma. Enseguida encontró el cuerpo de Antonia con marcas visibles de los golpes.

Los vecinos y las personas que han escrito sobre Antonia, de 71 años de edad, en redes sociales, la describen como una persona tranquila que nunca tenía problemas con nadie.

En la campaña de redes sociales que han emprendido, piden justicia por el caso. Colectivas mexicanas han señalado que la señora Toñita nunca se casó ni tuvo hijos, y eran sus sobrinos quienes la visitaban en algunas ocasiones.

“La próxima semana nos iremos de viaje al cumpleaños de mi nieto Samuel …pero ya no podré acompañarla, ni ver a mis nietos, ni irme de viaje, ni celebrar ninguna fiesta nunca más porque hoy un despreciable sujeto me arrebató la vida a pesar de suplicarle por ella y me pregunto ¿qué le hice? ¿por qué yo?”, narraron activistas en voz de Toñita.

En lo que va de este 2022, un total de 43 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Veracruz. Abril fue el mes más violento, con un total de 12 feminicidios den el mes.

En 2021 se contabilizaron un total de 70 feminicidios en el año en Veracruz, siendo febrero, el mes más corto del año, también el más violento contra las mujeres, con un total de 10 feminicidios en el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.