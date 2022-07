Caso Yolanda Martínez se ‘atora’ en la fiscalía a tres meses de su desaparición

A más de tres meses de que Yolanda Martínez fue reportada como desaparecida, su padre acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León para exigir avances en el caso ya que sigue sin conocer las causas reales de la muerte de su hija, ni de ninguna de las pruebas periciales que se le practicaron.

Yolanda fue reportada como desaparecida el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás y su cuerpo fue localizado el 8 de mayo en un terreno baldío de Juárez Nuevo León, pese al tiempo transcurrido no hay ningún avance de las investigaciones.

“Inmediatez, es lo principal, los resultados de la autopsia”, comentó.

“Yo quiero que la Fiscalía de Nuevo León resuelva este caso, que se vea que hay voluntad de parte de ellos, es un caso muy delicado de un asesinato y tendré que manejarlo así y en su momento requeriría llegar hasta instancias Federales”, indicó Martínez.

Contrario a la versión de la Fiscalía, que reveló que la joven pudo haberse suicidado, Gerardo Martínez insistió en que su hija fue asesinada al suministrarle sustancias tóxicas y su cuerpo fue sembrado posteriormente en el terreno donde fue encontrada, junto con el resto de los indicios.

El padre de la joven, dijo que el gobernador Samuel García debe disculparse públicamente por haber declarado el 5 de mayo, que Yolanda Martínez había salido de su casa por su propia voluntad e incluso le pidió que regresara.

“A lo mejor pues fue un desconocimiento de lo que era la investigación, pero en su momento también lo cuestionaré (al gobernador) por eso porque debe ofrecer mínimo una disculpa pública porque es parte de la reparación del daño que yo voy a exigir en su momento”, señaló Martínez.

“Yo tengo que limpiar su nombre porque de alguna manera me la revictimizan, la tacharon de haber sido su propia asesina y eso no es cierto porque si no mi hija no hubiera anda buscando un empleo porque compró una solicitud de trabajo”, agregó.