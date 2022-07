‘Ola’ de renuncias entre médicos de Durango tras el asesinato del pasante Erick Andrade Ramírez

Tras el asesinato del médico pasante en un hospital de Durango, no solo se retiraron los pasantes de los hospitales de riesgo, también se dieron renuncias (Cuartoscuro)

Tras el asesinato del médico pasante, Erick Andrade Ramírez, en el hospital Integral de El Salto, en Durango, no sólo se retiraron los pasantes de los hospitales de riesgo, también se dieron renuncias entre el personal de salud de dicha clínica, que presenció el homicidio del joven.

Entre médicos, enfermeras y personal de intendencia, suman seis personas que desertaron de su trabajo en el nosocomio, debido a las secuelas emocionales que les causó el crimen.

En una reunión sostenida con autoridades de seguridad y salud del municipio de Pueblo Nuevo, Cecilia Castro, directora del Hospital Integral de El Salto, informó que doctoras, enfermeras e intendentes están imposibilitados para regresar a trabajar ante el severo trauma emocional que les dejó haber presenciado el ataque, en el que fue asesinado su compañero Erick Andrade.

“Eso es lo más humano, su situación emocional no nos permite incorporarlas, no sería correcto...”, indicó la directora del nosocomio, solicita la reposición del personal médico, de enfermería intendencia y cocina. Agregó que “es urgente la sustitución de los trabajadores que no pueden continuar con su labor”, e hizo énfasis en la seguridad que requieren más que nunca.

Reinicio de actividades en Hospital Integral de El Salto

El secretario de Salud, Sergio González Romero, lamentó la renuncia del personal que presenció el crimen, y dijo que será sustituido a la brevedad para reiniciar las actividades.

El hospital continúa sin funcionar hasta este miércoles, dado que se considera escenario del crimen, y fue objeto de pesquisas y trabajos periciales.

De acuerdo a lo señalado por el secretario de Salud en el Estado, será este jueves cuando se reinicien operaciones del hospital, para lo cual se trabaja en la sustitución del personal que renunció, en la liberación del inmueble por parte de las autoridades investigadoras y en sanar los detalles de operación que tiene el centro médico, además de asegurar que se den las condiciones de garantía.

De los compromisos a los que se llegó en la reunión que se celebró en la cabecera municipal de El Salto, se destaca el hecho de que serán los policías municipales quienes estén de manera permanente en el hospital integral y en todos los centros médicos de este municipio; además se firmó el compromiso de que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, realizarán rondines por la zona, a fin de brindar seguridad para que los médicos y personal de salud desempeñen su trabajo.

El Salto, Pueblo Nuevo, Durango tiene una población aproximada de 30 mil habitantes y el Hospital Integral se encarga de atender las necesidades de ellos en materia de salud, así como de otros comunidades cercanas.