Feminicidio de Evelin Afiune: Fiscalía confirma que fue víctima de red de trata de personas

La Fiscalía General del Estado confirmó que detrás del feminicidio de Evelin Afiune, localizada muerta en Cuautla en marzo pasado, después de salir a buscar trabajo, existe una red de trata de personas que engancha a jóvenes a través de redes sociales.

“Ya sabemos quién fue y lo estamos buscando, es una sola persona (...) no puedo compartir por supuesto su nombre, las órdenes de aprehensión se están gestionando espero que en breve realicemos la captura, como en los demás casos de feminicidios. Estamos investigando la existencia de una posible red de trata en la zona de Cuautla, se estaba llevando a cabo una invitación de trabajo a través de redes sociales”, explicó el fiscal general, Uriel Carmona Gándara.

Evelin Afiune de 24 años fue asesinada en marzo pasado, después de que acudió a una entrevista de trabajo en una cafetería de dicho municipio, pues acababa de terminar sus estudios universitarios y estaba decidida a comenzar su vida laboral, sin embargo tras dos días de no haber regresado a su casa, fue encontrada muerta en un canal de agua, en el poblado de Santa Inés.

Al respecto, Uriel Carmona detalló que esta red opera mediante el ofrecimiento de empleo para imagen y fotografía de jóvenes de 15 a 25 años, pero que en muchos casos termina en el feminicidio de las mujeres, como ocurrió en el caso de Evelin.

No obstante, aseguró que hasta el momento no existe otro caso relacionado con esta red, que engancha tanto a mujeres como hombres, con fines de explotación sexual, pero ante la situación que permea en Cuautla llamó a jóvenes y padres de familia a evitar caer en este tipo de trampas.

“Aunque no nos toca a la fiscalía el tema de la prevención hago un llamado respetuoso a todos los jóvenes de la zona Oriente y de todo el estado, a que tengan cuidado, no acudan a citas de trabajo con personas desconocidas, no vayan solas, vayan acompañados”, reiteró el fiscal.

Respecto a los demás feminicidios registrados en Cuernavaca, Tlaltizapán y Xochitepec, aseguró que se trabaja en las pesquisas para dar con los responsables de estos feminicidios entre los que resalta el caso de una mujer transgénero.

Violencia en aumento

Al confirmar que son cuatro los feminicidios registrados en lo que va del año en Morelos, agregó que la escalada de violencia suma 104 homicidios dolosos , 94 de hombres y 10 de mujeres que se están investigando primero como feminicidio, pero ya se han ido aclarando.

Dichas cifras, abundó, fueron compartidas con los diputados que “están interesados” en que se frene la ola de violencia en el estado.