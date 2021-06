Entrega IEEZ constancia de mayoría a David Monreal

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) entregó este domingo la constancia provisional de mayoría a David Monreal Ávila, como ganador de la elección del pasado 6 de junio.

Durante la sesión del IEEZ, los consejeros electorales aprobaron por unanimidad el conteo de votos realizado por el organismo.

Virgilio Rivera Delgadillo, presidente consejero del IEEZ, dijo que la elección del pasado domingo fue trascendental, compleja y complicada “donde la muestra de civilidad ha estado presente y, sobre todo, una ciudadanía zacatecana que ha respaldado”.

Enfatizó que la constancia de mayoría es provisional y da validez a la elección; sin embargo, la calificación “correrá a cargo de los tribunales correspondientes”.

Al recibir el documento, Monreal Ávila reconoció a todas las fuerzas políticas de la entidad, quienes dieron muestra de “responsabilidad pública y política”.

Asimismo, anunció que este lunes buscará al gobernador Alejandro Tello para iniciar el proceso de entrega – recepción.

Además, le pidió que ya no vaya a otorgar “concesiones de taxis, de camiones, de transporte. Que ya no entregue notarias, que no esté haciendo recategorizaciones. Que ya le pare a las basificaciones y baje la cortina. Ya son dos meses que -primero Dios- se van a ir muy rápido”.

Añadió que ya ha entrado en comunicación con secretarios de la administración pública federal, además de gobernadores en funciones y electos.