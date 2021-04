Falla estrategia del gobierno federal; arrasa México en violencia: Consejo Ciudadano para la Seguridad

Según el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México vuelve a arrasar en violencia, al tener la ciudad más violenta del mundo y acaparar 18 de 50 lugares del listado.

El documento difundido a través del portal www.seguridadjusticiaypaz.org.mx apunta que México ya lleva dos años como epicentro mundial de la violencia homicida.

Y señala que no es una casualidad. En 2019 y 2020 se ha aplicado la peor política de “control” del crimen, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: por un lado, al no actuar contra los grupos criminales, principales responsables de la violencia, más que excepcionalmente, bajo la suposición de que si las fuerzas del orden no molestan a los hampones, ellos se portarán bien; por otro lado, aplicar vastos programas de subsidios con la esperanza de que los delincuentes, a cambio de ellos, dejen de delinquir.

En el ranking, México tiene un claro predominio, pues la ciudad más violenta del mundo es Celaya, Guanajuato, pero además de las 10 más violentas siete son mexicanas y de las 50 más violentas 18 están en México.

Por cuarto año consecutivo es mexicana la ciudad más violenta del mundo, este caso Celaya, al mostrar una tasa de 109.38 homicidios por cada cien mil habitantes.

En segundo lugar se ubica Tijuana, Baja California, con una tasa de 105.15 homicidios por cada cien mil habitantes: luego Ciudad Juárez, en Chihuahua, con tasa de 103.61 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ciudad Obregón se ubicó como la cuarta ciudad más violenta del mundo con una tasa de 101.13 homicidios por cada 100 mil habitantes. El municipio de Cajeme tiene 305 mil 539 habitantes y reportó 309 homicidios en 2020.

Le siguen en quinto lugar Irapuato, Guanajuato, con tasa de 94.99 y Ensenada, Baja California, con tasa de 90.58 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En séptimo lugar aparece ST. Louis, Misouri, con tasa de 87.83 y en octavo, Uruapan, Michoacán, con tasa de 72.59 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo la séptima ciudad mexicana dentro de las 10 urbes más violentas del mundo.

En noveno lugar, Feira de Santana, Brasil, con tasa de 67.46 y en la décima posición Cape Town, Sudáfrica, con tasa de 64.00 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El documento señala que en siete de las 13 ediciones anuales de este ranking la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 y 2020).