Da espaldarazo Ivonne Ortega a Sergio Torres

Culiacán, Sin.- La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, aseguró que a cualquier partido político le gustaría tener entre sus filas a un candidato como Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano (MC), para gobernador en estas elecciones 2021.

Durante una serie de conversaciones con militantes y candidatos para presidentes municipales y diputados del próximo 6 de junio, destacó las cualidades que tiene el candidato del llamado Movimiento Naranja.

Ortega, quien gobernó Yucatán entre el 2007 y el 2012 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que a pesar de que Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, tiene elementos de gran valor entre sus filas.

“Ahora se van a estar encargando de estarnos diciendo que no se puede, que no levantan las encuestas. En las elecciones pasadas no teníamos a Sergio Torres como candidato a gobernador.

“Ya quisiera cualquier partido (político) tener a un candidato a gobernador como Sergio Torres y más con la historia que tiene. Es una persona honesta con buena experiencia en la política y con la sensibilidad para entender y escuchar a la gente”, destacó Ortega.

La exgobernadora yucateca tuvo la oportunidad de convivir con simpatizantes y candidatos de MC de Sinaloa en el teatro al aire libre del parte Las Riberas, siendo hasta el momento la invitada más destacada en este arranque de campaña.