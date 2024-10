Violeta Isfel revela que se distanció de sus papás: ‘Deberían estar en la cárcel los dos’

El camino de los artistas para ser parte de la televisión y la vida familiar no siempre es fácil, Violeta Isfel, integrante de la gira de los ‘2000 pop tour’ reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que ya no tiene relación con sus padres.

La actriz Televisa tuvo una entrevista en el programa De Primera Mano, donde relató que sus padres deberían estar en la cárcel.

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre la relación con sus padres?

Violeta Isfel eligió no dar detalles específicos, pero se animó a relatar lo que pensó sobre sus padres, pues fue ‘bastante grave’.

“Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero creo que es momento de contarlo. La situación delicada por la cual tuve que soltar a mi familia biológica... ambos deberían estar presos, los dos”, declaró Isfel.

La actriz contó que intentó mejorar la relación de sus papás, a quienes incluso les compró una casa y les sugirió tomar terapia familiar para ayudarles. Sin embargo, sus padres se negaron a buscar ayuda profesional.

“He recibido mucho hate por esa parte... No todo fue malo, hay un montón de cosas que mis padres me enseñaron y gracias a esas bases soy esta mujer que soy”, comentó la actriz.

La actriz dijo estar consciente de que será cuestionada por dicho tema en el futuro, pero que ella solo quiere enviarle un mensaje a sus papás.

“De verdad te lo digo con el alma, te amo, te voy a amar toda mi vida, siempre estarás en mis oraciones, siempre te mandaré toda la luz que yo pueda desde mi corazón, pero se acabó”.

En otra entrevista reveló que solo se lleva con su hermana, su cuñado y su sobrina de la familia biológica, pues con su hermano también cortó el vínculo por sus decisiones.

¿Violeta Isfel pudo demandar a sus papás?

Aunque la actriz se mantuvo firme en no revelar el motivo de su alejamiento con sus padres, relató que en algún momento consideró demandarlos.

“Hasta que llegó por ahí un detonante en donde ya estaban a 5, 4, 3, 2 de... es que no sé si es denunciarlos o demandarlos, no tengo idea, porque no tengo claros los términos legales... Y entonces para mí ahí fue una sacudida de decir: ‘¿y tú qué posición vas a tomar con respecto a esto?’ Porque yo no tengo nada qué ver”, declaró Violeta Isfel.