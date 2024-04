Jon Bon Jovi dice que su lesión de las cuerdas vocales ‘es lo peor’: ‘Lo comparo con los atletas’

¿Volverá a sonar la canción ‘Always’ más allá de en la película Armageddon? El cantante Jon Bon Jovi cree que la curación de sus cuerdas vocales, tras someterse a una intervención quirúrgica, “depende de Dios”.

En una entrevista con Fox News Digital antes del lanzamiento de la serie documental Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, el líder de la banda de rock explicó sin rodeos que la recuperación de una cirugía de las cuerdas vocales “es lo peor”.

“Es una mierda”, dijo el intérprete de ‘Livin’ on a Prayer’. “Pero, si lo comparo con los atletas... cuando Kobe y el tendón de Aquiles, o Michael Strahan y el pectoral, Tom Brady con la rodilla, Tiger Woods preparándose para otro Masters... no es fácil para ninguno de ellos”

“Y sé que su ética de trabajo y la mía son muy similares. Nadie anticipa una lesión como esta. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello”, precisó el cantante.

Jon Bon Jovi, fundador de la banda de rock Bon Jovi, se sometió a una cirugía. (Foto: Cuartoscuro.com / Archivo). (Juan Pablo Zamora Pérez)

¿Qué le pasó a Jon Bon Jovi?

Jon Bon Jovi, de 62 años y cuyo nombre completo es John Francis Bongiovi Jr., se sometió a una cirugía de garganta en 2022 después de sufrir una atrofia de las cuerdas vocales, recuerda el medio estadounidense.

En entrevista con Vanity Fair España, el músico mencionó que le gustaría cantar en las bodas de sus hijos: Jesse se casa en verano y Jake se prometió con Millie Bobby Brown en abril de 2023: “se dará la ocasión para que tenga que cantar en sus bodas. Si surge, no me voy a echar atrás”.

El músico también dijo a la revista española: “Lo que no sé es si podré subir de nuevo a un escenario. Tengo esperanzas, la recuperación va bien, pero por otro lado estoy en una posición privilegiada: puedo seguir grabando discos y no tengo la necesidad de hacer una gira si no estoy del todo bien. Quiero hacerlo. Pero si no estoy bien, si no puedo darlo todo, no merece la pena”.

¿Cuándo se estrena la serie de Jon Bon Jovi?

La banda que creó, Bon Jovi, celebra este año su 40 aniversario y, para celebrarlo, ha creado la serie documental de cuatro partes titulada Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, que se estrena el 26 de abril.

El cantante cuenta a Fox News que pidió a sus compañeros de banda que contribuyeran para realizar el documental: “Pensé en cómo vamos a celebrar este aniversario porque solo hay un 40 aniversario y quién sabe dónde estaremos cuando tengamos 50″, agregó.