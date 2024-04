Muere el papá del rapero Alemán: ‘Siempre es tiempo de ser mejores hijos’

El rapero Alemán, cuyo verdadero nombre es Érick Raúl Alemán Ramírez, comunicó el fallecimiento de su padre, Raúl, con dos mensajes en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el 31 de marzo, Alemán publicó un breve video, en el que aparece abrazando a su padre, y un mensaje en el que confirmó la muerte de Raúl.

“Siempre te amararé, Raúl y seguiré con tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste de respeto, amor y trabajo, pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será, siempre te voy a extrañar”, se puede leer al principio del mensaje de Alemán.

El rapero finalizó su mensaje asegurando lo siguiente: “¡Siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos, regresaré más fuerte que nunca! ¡Por el Ruli!”.

Alemán se despidió de su padre con un mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram / @mxalemanmx)

¿De qué murió el papá de Alemán?

A pesar de comunicar su muerte, Alemán no dio detalles sobre la causa detrás del fallecimiento de Raúl o la edad que tenía.

Además de aquella publicación, el cantante subió una historia de Instagram en la que reveló que su padre murió a las 20:35 y que ha sido “un golpe muy fuerte” para él y sus familiares. También aprovechó para agradecerle a sus fanáticos los mensajes de apoyo.

“Gracias por todos sus buenos mensajes y oraciones hacia mi padre. Hoy siendo las 8:35 p.m partió de este plano terrenal... este un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego”.

Alemán hizo dos publicaciones sobre la muerte de su papá. (Foto: Instagram / @mxalemanmx)

¿Quién era el papá de Alemán?

En diversas ocasiones, Alemán comentó que una de las personas que más lo apoyo en sus inicios musicales fue su padre Raúl.

A diferencia de su hijo, Raúl se mantuvo alejado de los reflectores de la vida pública y lo único que se sabe era la cercanía que tenía con Alemán.

¿Quién es Alemán?

Érick Raúl Alemán Ramírez, quien es originario de Los Cabos, Baja California Sur, es uno de los raperos mexicanos más reconocidos en el género musical.

Desde una edad muy temprana mostró interés por la industria musical. A los 14 años, alrededor de 2005, debutó profesionalmente con el grupo 2 Rimas con su amigo MC Donald, conocido como ‘Mc King’.

En 2009, Alemán se unió al grupo de DJ Phat y lanzó su primer material llamado ‘Click clack punto exacto’. Cuatro años después, dejó atrás esa agrupación para formar parte del colectivo Mexamafia (MXM), en donde lanzó su primer disco de estudio llamado Pase de abordar.

Tras haber lanzado aquel disco, en 2018, Alemán continúo con su carrera como solista y lanzó el álbum Eclipse, que tiene colaboraciones con otros artistas del género musical, como: C. Tangana, Kidd Keo y Akapellah.

Alemán es uno de los raperos mexicanos más populares. (Foto: Instagram / @mxalemanmx)

En la actualidad continúa con sus labores dentro de la industria musical, la presentación más reciente de Alemán fue en los escenarios del Tecate Pa’l Norte 2024, un festival de música que se celebró este fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

Durante su participación en el festival, en conversación con Estamos al aire, Alemán reveló que está trabajando en nuevas colaboraciones.

“Queda mucho camino que recorrer... estamos arreglando cosas con raperos de aquí de México para hacer un disco colaborativo”, compartió Alemán.