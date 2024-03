‘Todos me miran... y me pagan’: ¿Por qué Gloria Trevi demandó a ‘Chumel’ Torres por una canción?

Lo que comenzó como una burla de ‘Chumel’ Torres podría terminar con el pago de una cuantiosa cantidad a Gloria Trevi como compensación, después de que la cantante decidió demandar por plagio y la resolución fue favorable.

En 2020, el comediante reescribió una de sus canciones para reírse del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por sus vínculos políticos con Morena y Andrés Manuel López Obrador. Pero Trevi decidió proceder hasta el año pasado, motivada por los constantes comentarios de Chumel sobre los cargos legales que enfrentó hace varios años.

Chumel Torres es un presentador y comediante de 41 años, es conocido por su programa en Youtube, 'El pulso de la república'. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es la canción por la que Gloria Trevi demandó a Chumel?

“Tu me hiciste sentir como una diva, una dama chiapaneca de cóctel, era nadie y en el Verde militaba, pero llegó usted a salvarme Don Andrés”, canta ‘Chumel’ Torres al ritmo del popular tema “Todos me miran”, que en su versión original fue lanzado en 2006 y en la letra hace referencia a la liberación gay.

“Allá en Chiapas sentía que me moría, gobernando a puro pobre, no, qué estrés. Me casaron, a ver si se me quitaba, pero pues eso no es gripa, don Andrés”, continúa Torres haciendo alusión a las burlas sobre la orientación sexual del político y a su boda con Anahí.

La demanda fue interpuesta en marzo pasado y más de un año después, el 19 de marzo, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (INPI) resolvió que Torres lucró con el tema musical y debe pagar una multa de 500 mil pesos. Por la reacción de ‘Chumel’, el tema todavía no llega a su fin.

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la resolución?

Torres asegura que nunca lucró con la canción porque el video, emitido en su programa El pulso de la república a través de YouTube, no estaba monetizado.

“No tengo que pagarle nada a nadie”, destacó en una publicación de X este miércoles, se jactó de su inteligencia y le mandó una recomendación a Gloria Trevi: “Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds...”.

La otra demanda de Gloria Trevi contra ‘Chumel’

La controversia entre la cantante y el comediante no es solo musical. Gloria también procedió en su contra por daño moral, en los Juzgados Civiles de CDMX, debido a una publicación en redes sociales.

“Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, publicó ‘Chumel’ en su cuenta de Twitter en mayo del 2022. El mensaje era una clara referencia al caso de trata de personas en el que estuvo implicada a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, cargo por el que fue absuelta en 2004 por un juez federal.

En 2022, Chumel Torres hizo una publicación en Twitter que moelstó a Gloria Trevi. (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

De acuerdo con las declaraciones del abogado en enero del año pasado, “las menciones y ofensas que ha venido recibiendo” la cantante “van en detrimento patrimonial de la señora”.

Para eso también tuvo respuesta Torres: “Atiendan sus demandas primero y luego ya”, escribió en la misma red social en ese momento.

Hasta donde se sabe, este caso todavía no ha sido resuelto por las autoridades.