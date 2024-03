Tallulah, hija de Bruce Willis, revela diagnóstico de autismo a los 30 años: ‘Ha cambiado mi vida’

Hace aproximadamente dos años, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que después se actualizó a demencia frontotemporal. Ahora, se sabe que una de las hijas que tuvo con Demi Moore padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA), misma que ella reveló recientemente.

A través de sus redes sociales, Tallulah Willis compartió un video en el que aparece con el actor cuando ella era pequeña. Mientras él daba una entrevista, ella le tocaba la oreja y la cabeza de forma curiosa, sin decir nada.

“Dime que eres autista sin decirme que eres autista”, señaló la joven acompañado de un emoji de risa, lo que causó curiosidad en algunos usuarios, entre ellos una mujer que dijo ser psicóloga especializada en personas neurodivergentes.

“Si estás dispuesta a hablar de ello, ¿obtuviste tu diagnóstico cuando eras pequeña? (...) No estoy segura de cómo has compartido gran parte de ‘tu viaje’, pero me encantaría leer más. Eres valiente e inspiradora, y este es un video muy dulce”, dijo la usuaria en un comentario.

Publicación de Tallulah Willis en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijo Tallulah, hija de Bruce Willis, sobre su diagnóstico de autismo?

La joven, que actualmente tiene 30 años, contestó sin ningún problema al comentario, y reveló que fue hasta su adultez que le diagnosticaron TEA; para ser más precisa, hace poco menos de un año, y fue algo que “le cambió la vida”, según describió ella misma.

“En realidad esta es la primera vez que he compartido públicamente mi diagnóstico. Lo descubrí este verano y ha cambiado mi vida”, reveló la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Hasta el momento, la joven no ha hablado más sobre su TEA, pues apenas reveló que lo tenía. Sin embargo, sus seguidores reconocieron y agradecieron que Tallulah tuviera la apertura de hablar sobre el trastorno que padece y que hasta ahora le fue diagnosticado, a pesar de que había arrojado señales de tenerlo desde hace algunos años.

Respuesta en la publicación de Tallulah Willis en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Trastorno del Espectro Autista (TEA): ¿Qué es el autismo?

El Trastorno del Espectro Autista, conocido simplemente como autismo, se trata de un grupo de afecciones diversas relacionadas con diferencias en el cerebro de quien lo padece. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), las personas que presentan algún tipo de TEA suelen relacionarse, aprender y comunicarse de forma diferente a las demás personas.

Cabe destacar que no todas las personas que tienen autismo lo viven igual, pues hay quienes tienen ciertas limitaciones en su día a día y necesitarán ayuda, mientras otras pueden vivir su vida sin ningùn tipo de diferencia al del promedio.

El Autismo puede afectar en distintos niveles a aquellas personas que lo padecen. (Shutterstock)

TEA: Diagnóstico y factores de riesgo

Por lo regular, un diagnóstico de autismo puede darse en los primeros años de vida de un individuo, pues durante la infancia se presentan algunas señales en la forma de interactuar y aprender.

No obstante, también existe la posibilidad de que alguien reciba la noticia de que posee algún tipo de TEA hasta la adultez, como en el caso de Tallulah.

Las causas por las que una persona puede padecer autismo no se conocen con exactitud, aunque hay factores ambientales, genéticos y biológicos que pueden influir.

Según la OMS, 1 de cada 100 personas alrededor del mundo padece algún tipo de autismo. Algunos de los factores de riesgo que pueden presentarse, de acuerdo con los CDC, son:

Tener un hermano o hermana con TEA

Tener ciertas afecciones genéticas o cromosómicas, como síndrome del cromosoma X frágil o esclerosis tuberosa

Haber tenido complicaciones al nacer

Haber nacido de padres mayores.