Dulce tiene un tumor en el riñón: ¿Podría perder el órgano? Esto dijo la cantante

Lo que inicialmente parecía una infección urinaria que provocó la cancelación de uno de sus conciertos, derivó en una situación de salud más seria para la cantante Dulce, quien se encuentra hospitalizada y con el peligro de perder un riñón.

Hace unos días, la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ anunció con un video desde el hospital que su show en el Teatro Metropolitan programado para el 16 de marzo fue suspendido, sin dar mayores detalles de lo que le ocurría pero agradeciendo el apoyo de su público.

También se disculpó por no poder presentarse en concierto, pues de acuerdo con ella misma, es la primera vez que se ve obligada a cancelar compromisos de trabajo por enfermedad, y a pesar de estar en cama, dijo que el show se reprogramaría para el 16 de mayo.

Video de la cantante Dulce en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué enfermedad tiene la cantante Dulce?

No obstante, fue durante una entrevista vía telefónica en el programa Ventaneando donde reveló que sus problemas en el riñón no fueron derivados de una infección urinaria, sino de un tumor que tiene en dicho órgano.

“Tengo un problema en un riñón, tengo un... le llaman tumor en un riñón, y están haciendo los estudios pertinentes”, señaló.

De igual forma, contó un poco sobre los diferentes análisis clínicos que le han realizado en los últimos días para verificar cómo va evolucionando.

“Se hacen estudios y estudios. Todos los días me están tomando sangre para comparar la del día anterior. Los médicos ahorita se dejan llevar mucho por los resultados de los estudios”, explicó.

La decisión de acudir al hospital la tomó uno de sus familiares, quien se dio cuenta que tenía fiebre y, además, estaba sufriendo de dolor intenso.

Dulce confía en que se recuperará pronto de su tumor en el riñón. (Foto: Facebook @LaCantanteDulce)

“Me empecé a sentir mal, con un dolor horrible y fueron cuatro días de dolor. Además, estaba dormida, no reaccionaba, hasta que llegó una persona de mi familia, me checó, vio que tenía 39 grados de fiebre y me trajeron al hospital”, relató.

Con el paso de los días en el hospital, la intérprete de ‘Tu muñeca’ se ha sentido mejor, contó ella misma. “Gracias a Dios ya no tengo el dolor. Además, es un dolor que no te deja hablar, que te duerme y que no controlas muy bien lo que haces”.

¿Dulce podría perder un riñón? Esto dijo la cantante

Debido a su tumor en el riñón, existe el riesgo de que, en una operación a la que tiene que ser sometida, lo pierda, aunque se mostró tranquila con esa posibilidad, pues se dijo consciente de que los problemas de salud son algo que aqueja a todas las personas.

“Lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón. Cosa que acepto, es la voluntad de Dios. Todos nos enfermemos, ahora me tocó a mí”, comentó.

A la cantante Dulce no le causa conflicto perder el riñón con tal de estar bien de salud. (Foto: Facebook @LaCantanteDulce)

En cuanto a la fecha de su cirugía, dijo que dependerá de los resultados que arrojen los estudios que le realizan diariamente, aunque esta podría realizarse la próxima semana.

“Tentativo a principios de la próxima semana (será la cirugía), pero todavía estamos esperando unos resultados. Toda operación tiene un riesgo y, aunque soy muy sana, no deja de tener un estrés”, agregó.