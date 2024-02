¿Cuál es el cáncer que tiene el papá de Daddy Yankee?: ‘Le tocó a mi familia’

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a niños de un hospital oncológico como parte del evento ‘Uniendo Cabezas 2024′ de la fundación CAP.

Daddy Yankee realizó dicha visita debido a que es el padrino del evento ‘Uniendo Cabezas 2024′, que lucha contra el cáncer.

¿Qué padecimiento tiene el papá de Daddy Yankee?

A través de un video en redes sociales, aprovechó para informar que su padre, el percusionista de salsa Ramón Ayala, fue diagnosticado con cáncer.

“Soy parte de este evento para honrar a mi padre, que estamos también pasando esa prueba del cáncer con mi papá. También le ha tocado a mi familia vivir y experimentar lo que es ser parte de la condición”, compartió el cantante de Puerto Rico.

Hasta ahora, el puertoriqueño no ha revelado más información sobre el tipo de cáncer que padece su padre, pero recalcó que conoce la importancia de cuidar a una persona con dicha condición.

El cantante incursionará en el mundo del deporte

¿Por qué se retiró Daddy Yankee?

En diciembre el cantante se retiró de los escenarios y anunció que el nuevo rumbo de su música sería dedicado a Dios, desde entonces ha tenido algunos cambios a nivel personal y profesional. Daddy Yankee terminó su carrera artística al completar su quinto concierto en Puerto Rico.

”Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

También confesó que no se sentía feliz y que intentó llena un vacío en su vida. “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, confesó.

Daddy Yankee y sus conciertos en México

A lo largo del 2022 Daddy Yankee tuvo una gira por México como parte de su séptimo álbum ‘Legendaddy’. El cantante comenzó sus conciertos en México el 14 de septiembre en Baja California, además en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

Además, sumó cinco fechas en el Foro Sol con lo que se convirtió en uno de los artistas con más conciertos en el recinto.