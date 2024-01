Muere la influencer brasileña Mila De Jesus a los 35 años: ¿Qué le pasó?

Mila De Jesus, una influencer brasileña, falleció a los 35 años, según informó una de sus hijas a través de sus redes sociales.

“Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de nuestra hermosa madre. Agradecemos todas las oraciones y condolencias”, escribió Anna Clara junto a una imagen de ella en blanco y negro.

Otro de sus 4 hijos, Pedro Marçal, también le dedicó un mensaje. “Descansa tranquila, mamá. Te amo mucho. Nadie nunca me querrá tanto como tú. Descansa con Dios”.

Los familiares de Mila de Jesus confirmaron su muerte. (Foto: Instagram @miladejesusoficial)

¿De qué murió Mila de Jesus?

De acuerdo con información de The New York Post supuestamente murió tras sufrir un paro cardiaco. Sin embargo, no se han dado a conocer las causas oficiales detrás de su fallecimiento.

Sin embargo, se sabe que en octubre pasado contó los estragos generados al 80% de su cuerpo a causa de la psoriasis, una enfermedad de la piel con la que llevaba 3 meses.

Entre sus síntomas se encuentran erupciones rojas que suelen llegar a causar molestias como picazón, las cuales trató con “médicos, medicinas, ungüentos y respirando profundamente”.

En noviembre pasado, compartió el resultado de una cirugía de bypass gástrico para perder peso realizado en 2017, por lo que comparó imágenes suyas 13 años después, cuando tenía 22 y 35 años. Se mostraba orgullosa de lo que creció y aprendió.

La influencer Mila de Jesus publicaba tutoriales de belleza y maquillaje. (Foto: Instagram @miladejesusoficial)

¿Quién era la influencer Mila de Jesus?

Mila nació en Brasil, pero residía en Boston y contaba con 59.2 mil seguidores en Instagram, además de cerca de 100 mil en su canal de YouTube, en donde realizaba tutoriales de belleza y maquillaje, afeitado de la piel y hablaba con mensajes de aceptación y empoderamiento hacia las mujeres.

Solía compartir también su tiempo en el gimnasio y momentos familiares, selfies, viajes, fiestas y los procedimientos estéticos a los que se sometió, como ponerse bótox en el rostro o manicura en las manos; solía posar en bikini o con vestidos o accesorios que mostraban su gusto por la moda y el estilo de vida.

Meses después de comprometerse, se casó frente al lago Singletary el 28 de septiembre de 2023 -hace casi 4 meses- con el estadounidense George Kowszik.