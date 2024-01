Fallece Sebastián Bautista, influencer mexicano, a los 23 años: ‘Te nos fuiste muy pronto’

El youtuber Sebastián Bautista, conocido por sus videos en los que le hacía bromas a la influencer Diana Estrada, falleció a los 23 años por un accidente automovilístico.

La tarde del pasado 13 de enero, por medio de su cuenta de Instagram, Diana Estrada, quien fue amiga cercara a Bautista, informó la muerte del creador de contenido con una serie de videos, mensajes y fotos en los que recordó su relación.

“‘Sebas’, te nos fuiste muy pronto ‘chiquis’, no sabes el dolor que me dejas con tu partida y no solo a mí, a todos los que te conocimos, eras una persona llena de luz y alegria que lo contagiabas a cualquiera... Gracias por los buenos momentos y por darme la dicha de ser tu mejor amiga”, se puede leer en parte del escrito que hizo Estrada.

Asimismo, la muerte de Sebastián Bautista fue confirmada por su hermano Mike Vizcaino en su cuenta de Facebook:

“Amigos y conocidos de mi hermano Sebastián Bautista, nuestra familia agradece a todos ustedes sus palabras y cariño demostrado hacia él. Hacemos de su conocimiento que lamentablemente ya no está con nosotros”.

Uno de los mensajes de despedida de Diana Estrada. (Foto: Instagram / @dianaestradaofficial_9)

¿De qué murió Sebastián Bautista?

Tras la revelación del fallecimiento de Sebastián Bautista, algunos usuarios en redes comenzaron a especular la causa de la muerte, hasta que Diana Estrada hizo un llamado a sus seguidores de dejar de compartir fotografías de Bautista,“levantar falsos y hacer chismes”.

“Les pido por favor que dejen de circular las fotos de Sebastián... también dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido”.

En redes sociales, Sebastián Bautista compartía su afición por los coches. (Foto: Instagram / @heyqueondasebas)

En aquel mensaje, Estrada confirmó que su amigo murió tras un accidente en un coche RZR, aquellos vehículos que se utilizan para la exploración de terrenos extremos; sin embargo, no se dieron más detalles sobre lo que sucedió.

Por medio de su cuenta de Instagram, en varias ocasiones, Sebastián Bautista compartió su pasión por manejar aquel tipo de coches en terrenos con bosque.

¿Quién era Sebastián Bautista?

Sebastián Bautista fue un creador de contenido originario de Tijuana, Baja California, cuya primera publicación en redes sociales fue en 2018.

En 2022 abrió su canal de YouTube, que solamente tiene ocho videos, en los que publicaba bromas que le hacía a sus amigos cercanos, entre ellos Diana Estrada, quien formó parte de una de las temporadas del reality La venganza de los ex.

También Bautista compartía clips sobre sus rutinas de ejercicio y la dieta que llevaba. En varias ocasiones apareció en publicaciones en el Instagram de Diana Estrada.