Daddy Yankee manda mensaje a sus fans tras su retiro del reguetón: ‘Aléjate del mal’

El intérprete de ‘Gasolina’, Daddy Yankee, anunció a principios de diciembre que se retiraría de forma definitiva de los escenarios.

El cantante explicó en el último concierto de su gira 2023, en el Coliseo de Puerto Rico, que a partir de ahora su vida tomaría otro rumbo.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, comenzó su mensaje de casi tres minutos ante miles de personas.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, prosiguió diciendo el artista.

Daddy Yankee finalizó su carrera en los escenarios este diciembre. (Foto: Instagram @daddyyankee)

Daddy Yankee compartió a los asistentes que durante muchos años ganó premios y reconocimiento, sin embargo se percató de que no era suficiente: “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, apuntó el intérprete.

Tras una breve introducción, el puertorriqueño reveló a los fans su conversión al cristianismo.

“Esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, dijo ante su audiencia.

El intérprete recalcó que su vida daría un vuelco y señaló que todas las herramientas a su alcance, así como la música, las redes sociales, las plataformas, el micrófono, todo lo “entregaba a Jesús”.

“Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, afirmó el puertorriqueño.

Daddy Yankee y sus nuevos mensajes en redes sociales

Como lo anticipó Daddy Yankee, sus publicaciones han cambiado el tono y temáticas de conversación.

Hace algunos días el cantante posteó un contenido en el que menciona un pasaje de la biblia que exhorta a las personas a comenzar bien el día con un mensaje positivo.

“Habla con él; aprende a escucharlo. Esto te permitirá aumentar la esperanza que tienes en la vida y en ti mismo. Alimentando el alma, cuerpo y espíritu de luz. Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. ‭‭Salmos‬ ‭34‬:‭14‬ ‭RVR1960″, escribió en el texto que acompaña el video.

Daddy Yankee reveló a sus fans que toda su influencia y herramientas las utilizaría para proyectar mensajes sobre Jesús. (Foto: Instagram @daddyyankee)

Farruko está orgulloso del ‘camino’ que tomó Daddy Yankee

Farruko, cantante que también se convirtió al cristianismo hace unos meses, reveló en una entrevista para Molusco TV que había perdido la esperanza de que otro exponente de la música diera un mensaje de cambio, como lo hicieron él y Daddy Yankee.

“En cierto punto llegué a perder la esperanza de que viniera otro, y otro grande. Y no por el hecho de que Dios no lo pudiera hacer, o no pudiera pasar, sino por el mar de críticas y la manera en la que se me trató y se malinterpretó mi conversión”, comentó.

En la charla, Farruko invitó a sus colegas de género urbano a redirigir sus mensajes y a utilizar su influencia en las audiencias de forma más responsable.