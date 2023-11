Muere Johnny Ruffo, cantante australiano, a los 35 años tras padecer cáncer cerebral

El cantante australiano Johnny Ruffo murió a los 35 años luego de ser diagnosticado con cáncer cerebral en 2017; aunque había revelado que entró en remisión, confirmó que la enfermedad volvió en 2020.

La noticia fue anunciada por su familia en una publicación en su cuenta de Instagram, a la que acompañaron de una fotografía. “Es con el corazón pesado que hoy tuvimos que despedir a nuestro querido Johnny”, inicia el texto en el que aseguran que falleció “pacíficamente” con apoyo de enfermeras y doctores, rodeado de su pareja Tahnee Sims.

“Era un chico muy talentoso, encantador y a veces descarado. Johnny era muy decidido y tenía una fuerte voluntad. Luchó todo el camino hasta el final y luchó tan duro como pudo. Un alma tan hermosa con mucho más que dar”, añadieron.

Desde la agencia CMC Talent mandaron un mensaje de despedida en el cual alabaron su talento y coraje, por lo que expresaron como un “privilegio ser parte de su carrera y valiente viaje de la vida”. De acuerdo con ABC, padecía oligodendroglioma en etapa 3.

La familia de Johnny Ruffo confirmó su muerte. (Foto: Instagram @johnny_ruffo)

¿Quién fue el cantante Johnny Ruffo?

Johnny nació en Perth, en Australia Occidental, y se hizo popular luego de su participación en la tercera temporada de The X Factor en 2011. También ganó dentro del reality Dancing with the Stars.

Entre 2013 y 2016 interpretó a Chris Harrington en el programa Home and Away, además de tener créditos en House of Bond (2017) y Neighbours (2022). Como intérprete, lanzó los sencillos ‘On Top’ y ‘Take It Home’.

Publicó su primer libro titulado No Finish Line, en el cual detalló parte de su batalla contra el cáncer, como la cirugía para extirpar un tumor que calificó ser del tamaño de una pelota de tenis, por la cual recibió 27 grapas en la cabeza.

Estas experiencias también fueron compartidas en redes sociales, en donde contó que se enteró de que el cáncer volvió después de presentar síntomas como convulsiones y dolores de cabeza, por lo que reveló que su pronóstico se había vuelto terminal. Ahí también compartía imágenes desde la silla donde tomaba la quimioterapia.