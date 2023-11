Muere ‘Vovi’, abuela de Jaime Camil: ‘¡Qué tiempos aquellos en Acapulco! Protégenos mucho’

La mañana de este 1 de noviembre, Jaime Camil anunció el fallecimiento de su abuela, a quien llamaba de cariño ‘Vovi’ y tenía aproximadamente 100 años.

A través de sus redes sociales, el actor de La fea más bella (2006) compartió que su abuela, de origen brasileño y a quien consideraba como una segunda madre, murió recientemente y expresó lo mucho que la va a extrañar.

“Vovi, te voy a extrañar mucho, no solo yo, también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil. Te amo!”, escribió en un breve mensaje.

En su emotivo mensaje, Camil también mencionó que pasó muy buenos momentos con quien fue mamá de su madre, Cecilia Saldanha da Gama.

“Qué tiempos aquellos en Acapulco, más que mi abuela, fuiste una segunda mamá. ¡Descansa en paz, Vovi! Vuela alto y protégenos mucho desde allá”, agregó el también conductor en su mensaje, que hasta el momento tiene más de 28 mil ‘me gusta’.

Publicación de Jaime Camil en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Jaime Camil y su amor por su abuela ‘Vovi’

En más de una ocasión, el actor ha compartido en sus redes sociales algunos mensajes de amor, cariño y agradecimiento dirigidos a su abuela ‘Vovi’, con la que convivió gran parte de su niñez y se ganó el aprecio de todos los que la conocían, según describió Jaime.

Por ejemplo, en 2017 anunció que se sometió a una neurocirugía a los 94 años, de la cual se recuperó satisfactoriamente.

“Uno de mis hits de niño era acostarme arriba de ella para que me hiciera “rasquis” en la espalda... Antes de que entrara al quirófano me acosté arriba de ella y me hizo rasquis e inmediatamente me transporté a ese momento”, escribió en abril de aquel año con la misma foto que subió hace unas horas para despedirla.

El 13 de mayo de 2018 subió una foto con su mamá y ‘Vovi’, deseándoles un feliz Día de las Madres. “Soy el hombre que soy gracias a su amor incondicional y sacrificio. Las amo!!”, señaló el histrión.

También ha descrito a su abuela como una de las personas más importantes en su vida e incluso le dio el título de ‘pilar’.