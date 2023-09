Rapero Lefty SM fue asesinado a tiros en su casa en Jalisco: ‘Díganme que es mentira’, dice Santa Fe Klan

Este domingo en la mañana se confirmó el fallecimiento del rapero Juan Carlos Sauceda, Lefty SM, quien cantaba “Soy mexicano, esa es mi bandera” en el tema ‘Por mi México’, al lado de Santa Fe Klan. Tenía 31 años.

Alzada, la disquera del cantante, expresó en comunicado en Instagram: “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil y todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado. Hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón”.

La disquera Alzada confirmó la muerte de Lefty SM.

Hace un par de días, el rapero celebró el éxito de su nuevo tema ‘Mostaza’: “1 millón de gracias, plebes los quiero un chingo”, escribió en Instagram en su última publicación. Además, acababa de dar una presentación el sábado.

En tanto, su pareja Eza Mary escribió en Facebook: “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”.

Santa Fe Klan lamentó la muerte de su amigo Lefty SM.

Santa Fe Klan compartió en su red social una fotografía al lado de Lefty SM: “No puede ser, carnal, díganme que es mentiraaaaaaaaaa”. Además, Spotify México también le dedicó un mensaje: “Tus rimas vivirán para siempre. Descanse en paz”

El compositor MC Davo también compartió un video en una historia de Instagram donde comenta: “En verdad no puedo creer esta m*erda, ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto, una disculpa, no estoy preparado... este mundo está de la m*erda”, agregó mientras lloraba, “¿cómo es posible que pase esto?”

MC Davo confirmó la muerte de Lefty SM.

¿De qué murió el rapero Lefty SM?

Reportes preliminares indican que Lefty SM fue asesinado en su casa en Zapopan, Jalisco, en el fraccionamiento La Cima, cuando un comando entró por la fuerza y trató de llevárselo, al no conseguirlo, presuntamente le dispararon.

Esta mañana, la Fiscalía del Estado de Jalisco publicó un comunicado en el que informó que abrió una carpeta de investigación “por la muerte de un cantante del género musical rap”.

“Se desprende de las indagatorias preliminares, que en un domicilio ubicado en la avenida la Cima, de la colonia con el mismo nombre, en el municipio de Zapopan, se encontraba la víctima y su pareja sentimental, donde cerca de las 22:50 horas aproximadamente, al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda, sin embargo, al no conseguirlo le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida”, describe el documento.

Lefty Sm murió a los 31 años.

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la muerte del músico en un hospital privado a la 1:15 de la madrugada de este domingo, como consecuencia de las heridas de bala en pierna derecha y en abdomen.

“El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y su identificación de manera oficial”, concluye.

¿Quién fue Lefty SM?

Juan Carlos Sauceda nació en San Luis Río Colorado, Sonora, era conocido como Lefty SM.

El rapero mexicano alcanzó la fama en 2019, cuando lanzó su primer disco Avión de papel, siguieron más exitos y colaboraciones en 2020, como Necesidad con Santa Fe Klan, donde están temas como ‘Mi Decepción’, ‘Se Fue’, ‘Bajo Tierra’, ‘Por Mi México’, ‘Soy Mercenario’, ‘Está Caliente’, ‘Seguimos Pegando’, ‘Huele Huele’, ‘Yo Soy El Dealer’, ‘Outro’.

También participó al lado de Neto Peña, C-Kan, Tiro Loko, Santa RM, MC Davo y El Komander.

En la plataforma Spotify, Sauceda suma más de 4 millones de oyentes mensuales, con éxitos como ‘Por mi México’, ‘Ando al Millón’, ‘Díganle’, ‘Encerrado en mi Mundo’ y ‘Volando’.

“México lindo y bandido, diario a diosito le pido que me cuide a la familia si algún día el cora ya no late”, escribió a inicios de agosto en Instagram.