Marysol Sosa acusa a su mamá de victimizarse tras renuncia a la herencia de José José

Luego de que Anel Noreña afirmara que su distanciamiento de Marysol Sosa sucedió hace 2 años tras un incidente que implica al esposo de la también hija de José José, la cantante lanzó un comunicado en donde acusó a su mamá de difamarla al mismo tiempo que lamentó que quien es heredera universal de ‘El Príncipe de la canción’ se victimice.

A través de sus redes sociales Sosa –quien está promocionando el homenaje Amar, querer y rockear con la Cuca, Rostros Ocultos, La Lupita, Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba) y Micky Huidobro (de Molotov)–, aseguró que la polémica entre ellas comenzó incluso antes de su matrimonio, por lo que ella conoce “las verdaderas razones de nuestra distancia”.

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona”, agregó quien confirmó que renunció al dinero de su herencia “sabiendo lo que vendría a complicar mi vida”.

Por ello -y para no pedir autorización- no usa el nombre del intérprete en su espectáculo, ya que no se le permite. “Prefiero seguir así y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá”, argumentó al asegurar que, contrario a Noreña, no se presta a escándalos basados en mentiras.

El comunicado de Marysol Sosa sobre Anel Noreña. (Foto: Twitter @marysolsosa_)

La versión de Anel Noreña sobre su pelea con Marysol Sosa

La expareja de José José aseguró que todo ocurrió “por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció, entonces se me echaron los dos encima” cuando formó parte del programa Hoy. Noreña dice que el esposo de Sosa se mostró muy agresivo con ella y tuvo miedo que pudiera golpearla.

“Hace dos años que dijiste que tu familia eran tu esposo y tus hijos y yo pasé a ser un familiar, y desde entonces no he sabido nada de ti”, añadió sobre el altercado en donde Sosa le comunicó su decisión de hacerse a un lado de la herencia en un mensaje en una servilleta.