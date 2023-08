Lizzo se pronuncia tras denuncia por acoso sexual de exbailarinas: ‘No soy la villana’

Lizzo aseguró que se trata de acusaciones falsas y mencionó que no permitirá que la demanda afecte el trabajo que ha construido. (Foto: Instagram / @lizzobeating)

Lizzo se pronunció tras las primeras noticias en torno a la demanda que enfrenta por parte de tres exbailarinas. La cantante declaró este jueves que “no es la villana” como la acusan las supuestas víctimas.

La demanda civil presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Angeles afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos en un club de Ámsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

Lizzo y su mensaje tras la demanda de tres exbailarinas

“No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana como la gente y los medios me han presentado estos últimos días”, dijo Lizzo en un comunicado publicado en redes sociales.

“Soy muy abierta con mi sexualidad y al expresarme, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”, señaló en el escrito.

Lizzo enfrenta una demanda por acoso sexual y ambiente hostil de trabajo. (Foto: Instagram / @lizzobeating)

¿Qué dice la demanda en contra de Lizzo?

Las demandantes Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez hicieron numerosas acusaciones que incluyen acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad, agresión y privación de la libertad. Acusan a la ganadora del Grammy y a su productora de crear un ambiente de trabajo hostil.

La demanda busca una indemnización no especificada por parte de Melissa Viviane Jefferson, conocida profesionalmente como Lizzo, su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile de la artista.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado”, dijo Lizzo en el comunicado.

Asimismo, la cantante resaltó que se trataba de señalamientos falsos.

“Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”.

Agregó que las “historias sensacionalistas” provenían de exempleadas “que ya admitieron públicamente que se les señaló que su comportamiento en la gira era inapropiado y poco profesional”.

El expediente judicial afirma que después de realizar un concierto en Ámsterdam, Lizzo y su equipo asistieron a un espectáculo de temática sexual en un club en el notorio Barrio Rojo de la ciudad.

En dicho lugar “Lizzo comenzó a invitar a las integrantes del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos” y además incentivó con cánticos para presionar a Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas que actuaban en el club.

“Finalmente, la presión se volvió abrumadora y Davis, mortificada, accedió en un intento de poner fin al escándalo”, dice la denuncia.

Tres exbailarinas señalaron a Lizzo de haber hecho comentarios gordofóbicos y de propiciar un ambiente laboral hostil. (Foto: @lizzobeeating)

“Las demandantes estaban horrorizadas por la poca consideración que mostraba Lizzo ante la autonomía corporal de sus trabajadoras y quienes la rodeaban, especialmente en presencia de muchas personas de las que era empleadora”, continúa el relato.

Lizzo, que habitualmente defiende la positividad corporal, también está acusada de criticar a Davis por su aumento de peso después de afirmar que la bailarina no estaba comprometida con su empleo.

Davis fue despedida en mayo por grabar una reunión durante la cual Lizzo les había dado notas a las bailarinas sobre sus actuaciones, según la denuncia.

“A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, dijo Lizzo. “Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto”.

Quigley, quien se desempeñó como jueza en el reality Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, un concurso de baile cuyas ganadoras eran elegidas para formar parte del elenco del show de la cantante, está acusada en la demanda de imponer sus creencias cristianas a las bailarinas.

El expediente judicial afirma que Quigley se refirió a Davis como una “no creyente” y les dijo a sus compañeras de trabajo que “ningún empleo ni nadie me impedirá hablar del Señor”.

A principios de este año, Lizzo ganó el Grammy a la grabación del año por su exitoso sencillo ‘About Damn Time’. Una gira mundial de apoyo a su cuarto álbum Special de 2022, concluyó el mes pasado.

Lizzo se ha destacado por sus mensajes de amor propio y rechazo a los estándares de belleza hegemónicos. (Foto: Instagram / @lizzobeating)

Con información de AP