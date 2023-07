¿Johnny Depp canceló concierto porque se desmayó en hotel? Esto se sabe de su estado de salud

En días pasados, la salud de Johnny Deep se ha visto en medio de diversas especulaciones, luego de que un medio de Hungría afirmó que canceló un concierto en Budapest debido a que supuestamente el cantante y actor tuvo que ser asistido por un médico tras desmayarse en el cuarto de su hotel.

Johnny Deep, quien ha estado retomando algunos papeles en el cine luego del juicio contra su exesposa Amber Heard, se encuentra de gira por Europa con su banda The Hollywood Vampires, fundada en 2015 por el actor de Piratas del Caribe, al lado del cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry; actualmente también lo integran Vince Furnier y Tommy Henriksen.

Estaba previsto que la agrupación se presentara en el Papp László Sport Arena de Budapest el pasado 18 de julio, sin embargo, a través de un comunicado difundido en redes sociales lo suspendieron de último momento: “Debido a circunstancias imprevistas, los Vampires cancelarán el show de esta noche”.

La banda se disculpó con su público y anunció el reembolso: “Amamos y apreciamos a todos los fans que viajaron desde cerca y lejos para vernos subir, y lo sentimos de verdad.”

Aunque la banda no detalló las razones de la cancelación, en redes sociales se especuló que la razón fue por Johnny Deep, quien además hace poco fue visto usando muletas tras una lesión de tobillo que lo obligó a cancelar conciertos.

Hollywood Vampires es un tributo a la música de rock de los 70. (Foto: Instagram @hollywoodvampires)

¿Johnny Depp se desmayó?

Este 20 de julio, el medio local Daily News Hungary citó a un informante cuyo nombre no fue revelado, quien dijo que The Hollywood Vampires canceló en Budapest porque “Johnny Depp se desmayó tanto que hubo que llamar a un médico a su habitación de hotel en Budapest”:

“Todo lo que hemos oído es que Depp estaba demasiado exaltado, ni siquiera podía salir del hotel. También hemos oído que llamaron a un médico para ver si le pasaba algo más o estaba exagerando como una estrella del rock”.

Blikk, un periódico húngaro publicado en Budapest, habló con un acomodador y dijo que todo estaba listo ya en la sede del concierto poco antes de ser cancelado.

“Todo estaba preparado, el escenario listo, el equipo de bastidores preparado para la fiesta. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudiera haber algún problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho el montaje de sonido que se había programado para la tarde. Nadie pensó más en el hecho de que Johnny Depp no participara, su micrófono lo colocó un miembro del personal, pero eso no es inusual en este tipo de estrellas”.

Sin embargo, dicha información sobre el desmayo no se confirmó oficialmente, más allá de las especulaciones en los medios locales.

Johnny Depp fundó Hollywood Vampires. (Foto: Instagram / hollywoodvampires).

¿Cuál es el estado de salud de Johnny Depp?

“Un Johnny Depp evidentemente todavía muerto subió al escenario con The Hollywood Vampires en Polonia, hace unos momentos”, escribió con sarcasmo en Instagram Kyler Clark, Asistente de Alice Cooper, este sábado. La publicación fue replicada por la banda en una historia.

En su post, titulado ‘Desinformación’, agregó una serie de fotografías de Depp en un concierto de la banda este fin de semana y agregó:

“Un convincentemente vivo Johnny Depp tiró de un posible Weekend at Bernie’s hace unos momentos al subir al escenario sin cuerdas visibles para actuar como estaba previsto con su banda los Hollywood Vampires en Polonia, para sorpresa los que insistían en que estaba muerto en los últimos días”.

En este modo, Depp continúa con los conciertos de sus giras y no ha comentado inconvenientes de salud, dos días después de la cancelación presentó su primer autorretrato titulado ‘Five’.