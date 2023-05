Muere Jacklyn Zeman, actriz de la longeva serie ‘Hospital General’, a los 70 años

La actriz Jacklyn Zeman murió a los 70 años según dio a conocer el productor ejecutivo de la longeva serie estadounidense Hospital General, Frank Valentini, en sus redes sociales, donde mandó un mensaje de despedida a quien diera vida por más de 4 décadas a la enfermera Bobbie Spencer.

“Extrañaremos mucho a Jackie, pero su espíritu positivo siempre vivirá con nuestro elenco y equipo”, escribió. Desde la cuenta de Twitter del proyecto del que formó parte de 1977 hasta 2010 -cuando se tomó un descanso- y de 2013 al presente (con más de 800 capítulos), también se le dedicaron unas palabras.

“Deja un legado duradero por su interpretación nominada al Emmy de la chica mala convertida en heroína y siempre será recordada por su corazón amable y su espíritu radiante”.

USA TODAY confirmó con la familia que Zeman falleció tras una breve batalla contra el cáncer. Una de sus últimas publicaciones fue un video en donde habló del aniversario 60 del programa.

¿Quién fue la actriz Jacklyn Zeman?

La nacida en Englewood, Nueva Jersey, destacó en el baile desde su infancia, por lo que desarrolló un gusto por el ballet clásico. Tras ir a la escuela de Bergenfield formó parte de la New Jersey Dance Company y recibió una beca por parte de la Universidad de Nueva York para estudiar danza.

Comenzó a modelar, hacer comerciales e incluso fue conejita de Playboy, experiencia de la que aseguró obtener conocimiento del entretenimiento gracias a su acercamiento a Hugh Hefner. Sin embargo, su debut fue en los años 70 con The Edge of Night (1976) y One Life to Live (1976).

Entre sus películas se encuentran títulos como Young Doctors in Love y National Lampoon’s Class Reunion. Sus créditos incluyen The Bay, en la que interpretó de 2010 a 2022 a Sofia Mason.