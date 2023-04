Muere Lasse Wellander, legendario guitarrista de ABBA, tras diagnóstico de cáncer: ‘Falleció en silencio’

Lasse Wellander, guitarrista del la agrupación sueca ABBA, falleció a los 70 años luego de ser diagnosticado con cáncer hace poco tiempo.

A través de la página de Facebook del músico, este domingo su familia publicó un comunicado donde informa:

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse ha fallecido. Lasse enfermó recientemente de lo que resultó ser un cáncer metastásico y a primera hora del Viernes Santo falleció en silencio, rodeado de sus seres queridos”.

El mensaje firmado por sus parientes Lena, Ludvig y Andréas lo reconoce como un “músico fantástico y humilde... mucho más, que no se puede describir con palabras. Un eje en nuestras vidas, y es inimaginable que ahora tengamos que vivir sin ti. Te queremos y te echamos mucho de menos”.

Además, este lunes ABBA le dedicó un mensaje en Instagram de parte de Agnetha, Bjorn, Frida y Benny donde reconoce su aporte a la banda:

“Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aportación creativa en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmensa. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras , el sentido del humor, la cara sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”.

ABBA lamentó la pérdida de su guitarrista, quien falleció a los 70 años. (Foto: Instagram / @abba).

¿Quién fue Lasse Wellander?

Lasse Wellander nació en 1952 en Viker, Suecia, debutó con ABBA en 1974, época en la que se grabaron los temas ‘Intermezzo No.1′ y ‘Crazy World’.

Lasse se convirtió en el guitarrista principal en ese entonces y realizó varias giras en la década de los 70 y 80, también en las bandas sonoras de las cintas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again.

Además de ABBA, tocó con grupos ochenteros como Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band y Stockholm All Stars.

Uno de sus trabajos más recientes salió a la luz en noviembre de 2021, en el álbum de ABBA Voyage, publicado en noviembre de 2021.