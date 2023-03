Bill Gates: ¿Quiénes son los hijos del fundador de Microsoft y a qué se dedican?

Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, se convirtió recientemente en abuelo gracias al nacimiento del bebé de Jennifer, su hija mayor, con el jinete egipcio Nayel Nassar, por lo que la familia que conformó con su expareja Melinda –de quien anunció su separación en mayo de 2021 luego de 27 años juntos– sigue creciendo.

El fundador de Microsoft es padre de 3 hijos y, contrario a lo que podría esperarse, no les heredará su inmensa fortuna, sino que la usará para beneficio de las comunidades vulnerables y para apoyar causas benéficas e investigación científica.

La manera en que Gates decidió educar a su descendencia ha impactado en las actividades a las que decidieron dedicarse, pues les permitió tener un teléfono celular solo después de cumplir los 14 años. A esto se dedican:

Jennifer

La hija mayor de Bill Gates se graduó en la Universidad de Stanford en la carrera de Biología Humana, aunque también se inscribió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Desde pequeña desarrolló gusto por la equitación, por lo que otra de sus facetas es como atleta ya que también ha participado en competencias internacionales. Cuenta con algunos negocios como un equipo hípico llamado los Paris Panthers. Además, es dueña del rancho Evergate Stables, en donde impulsa la industria del salto con obstáculos.

Rory John

Aunque estudió Informática y Economía en la Duke University también acudió a la escuela de negocios Fuqua School of Business. En los pasados 4 años consiguió una doble titulación y masters, por lo que enorgulleció a la familia.

Al contrario de Jennifer, Rory John (él único varón) despertó a los 11 años su pasión por la poesía, por lo que escribió Qué conocemos por diamante. También es amante del béisbol.

Phoebe Adele

La hija menor de Bill Gates se ha impulsado por el ballet dentro del American Ballet Theatre School, el Lincoln Center for the Performing Arts y The Juilliard School, aunque también estudió en el prestigioso colegio Lakeside High School, en Seattle, al igual que sus hermanos.

Después de mudó a la ciudad de San Francisco para continuar preparándose en la Universidad de Stanford. Se espera que finalice en 2025.