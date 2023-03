Hospitalizan a Ignacio López Tarso; este es su estado de salud

El pasado viernes 3 de marzo por la noche, el primer actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado en la Ciudad de México, según informó su asistente Lulú Mogollón, con quien colabora desde hace 36 años.

Mogollón informó esta mañana al programa Hoy que el protagonista de Macario se encuentra en el área de terapia intermedia por su edad, puesto que no se reporta grave. El pasado 15 de enero el histrión cumplió 98 años.

¿Por qué hospitalizaron a Ignacio López Tarso?

El actor de 98 años fue ingresado por una oclusión intestinal y una neumonía, según dio a conocer su asistente a dicho programa matutino: “Va bien tratado, va evolucionando adecuadamente como lo dijeron los doctores, no está grave y eso para todos es algo muy bueno, los doctores por la edad lo tienen en terapia intermedia”.

Asimismo, mencionó que está de buen ánimo, con tratamiento antibiótico y oxigenación estable. Por el tema de la neumonía, detalló que ya casi se recupera por completo; en tanto, los médicos vigilan que sus intestinos se muevan y cumplan su función con fluidez.

De acuerdo con Mayo Clinic, una oclusión u obstrucción intestinal “es un bloqueo que no permite que pase comida ni líquido a través del intestino delgado o intestino grueso (colon)”, con una atención médica inmediata suele tratarse con éxito.

Hace un año el ganador del Ariel de Oro también estuvo en un hospital, el pasado el 30 de mayo de 2022, tras contraer una neumonía bacteriana.

Ese mismo año, en septiembre, López Tarso compartió que contrajo COVID-19, aunque se mantuvo estable con síntomas leves, por lo cual pospuso un homenaje que le tenían preparado en Michoacán.

En julio de 2022, el intérprete de Cri Cri el grillito cantor manifestó su interés en seguir en el teatro:

“Tengo el apoyo de Televisa por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo. Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”.