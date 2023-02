‘Cuquita’ revela que su hijo Alejandro vio morir a Vicente Fernández: ‘Para él ha sido más duro’

“Mientras su público no lo olvide, Vicente (Fernández) no morirá”, comentó su esposa María del Refugio Abarca este fin de semana con motivo del cumpleaños de ‘El Charro de Huentitán’; ‘Cuquita’ también mencionó que en especial uno de sus hijos no ha podido sobrellevar el fallecimiento del cantante, quien cumpliría 83 años de edad el pasado 17 de febrero.

La viuda de ‘Chente’, conocida como ‘Cuquita’, tuvo un breve encuentro con medios de comunicación durante las conmemoraciones en el rancho Los Tres Potrillos, donde hubo una misa en su honor, además de un campeonato charro, mariachi y se decoró la tumba del intérprete del ‘El Rey’, quien falleció el 12 de diciembre de 2021.

Según comentó a medios de comunicación, para Alejandro Fernández ha sido un proceso complicado: “para él ha sido más duro, porque a él le tocó el momento en que Vicente falleció.... vayamos adelante, nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga o corta”.

Alejandro no acudió a la conmemoración a su papá, aunque el día de su cumpleaños le dedicó un mensaje en Instagram:

“Ay, jefe. Hoy ha sido un día de muchos recuerdos y más por ese Mexicano En La México. Qué honor será seguir tus pasos hasta el centro de ese ruedo. Estaba acordándome de ese día que entraste por sorpresa a mi camerino antes de un show en nuestra Guadalajara e hiciste que todo lo demás desapareciera. Pareciera que toda la vida fue ayer. Te extrañamos y te amamos más que nunca. Feliz cumpleaños, viejo chulo. Tu mijo”.

Alejandro y Vicente Fernández compartieron el escenario en varias ocasiones. (Antonio Cruz/Antonio Cruz)

Apenas dos días antes de que muriera, el 10 de diciembre Alejandro se presentó en el Auditorio Nacional, donde pidió oraciones por su papá desde el escenario:

“Como ustedes ya saben, en la familia estamos pasando por un momento muy delicado, y aprendí que el amor y el cariño es la mejor medicina. Y quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte a don Vicente Fernández...esperamos un gran milagro”.

Crean escultura de Vicente Fernández

Alex Fernández, nieto de ‘Chente’ también estuvo presente en Los Tres Potrillos, en días pasados mostró una escultura de hiperrealismo del cantante que realizó el escultor Ruben Orozco Loza y la artista Clara Alcántara, especialista en pintura.

“No pasa un sólo día sin que te piense Tata, pero ahora siempre estarás conmigo, aquí en casa”, escribió en Instagram.

El también músico mencionó en Venga La Alegría que la obra luce tan real que le da miedo a su esposa Alexia Hernández: “No es de plástico o de seda, es de un material que... hiperrealismo pues, si lo tocas parece piel, se siente como piel. Los pelos son pelos, es así y sí la ves en persona todavía más impresionante. A mí esposa sí le da miedo, la verdad”.

En su red social, el escultor agregó que para él fue: “la escultura más compleja que he realizado hasta el momento”.

Escultura de hiperrealismo de Vicente Fernández. (Foto: Instagram / alexfernandez.g).