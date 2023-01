Paty Navidad: Niegan vuelo a la cantante hacia EU por no estar vacunada contra COVID-19

Paty Navidad no pudo viajar a Miami por no estar vacunada contra COVID-19 (Foto: Instagram @patricianavidad_oficial)

Tras las polémicas declaraciones de Paty Navidad sobre las vacunas y su decisión de no inocularse contra la COVID-19, la cantante denunció a una aerolínea que no la dejó abordar para tomar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos, a donde fue invitada para la promoción de un programa.

La también actriz aseguró que en su poder tenía una prueba PCR negativa que no le sirvió de nada y denunció una ‘dictadura’ a los medios de comunicación. Navidad aseguró que cuando Telemundo le compró el vuelo para la tercera temporada de La casa de los famosos le informaron que no había ningún problema porque no estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas.

La acusación de Paty Navidad ante la negativa

No es la primera vez que Paty Navidad tiene un problema por su postura, pues en el pasado le cerraron sus redes sociales con el argumento de que estaba difundiendo información falsa. Ahora se lanzó contra quienes argumenta le quitan sus derechos.

“Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no. Me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”, expresó.

“Está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas (…) dicen que están preocupados por nuestra salud, yo traje una prueba PCR donde estoy perfectamente sana, pero los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados”, añadió.

Pese al inconveniente, no va a cambiar de opinión ya que no se considera antivacunas pero sí “antiexperimentos”. “Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar (…) ya si esto no es una dictadura, como lo vengo diciendo, no sé de qué se trata”, manifestó.

Sin embargo, mantiene la esperanza en que pronto la situación va a ser distinta. “No sé cuándo la gente se va a dar cuenta de que están pisoteando nuestros derechos porque el mismo derecho que tienen los que deciden vacunarse es el mismo que los que decidimos que no (…) No le estoy haciendo un daño a nadie”, señaló.