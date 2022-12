Integrante de Slipknot es confundido con un fan y seguridad lo detiene en pleno concierto

¡‘Aguas’ ese sí era. Asistentes de seguridad confunden a uno de los integrantes de Slipknot con un fanático durante el concierto del pasado 6 de diciembre en Guadalajara.

El primer concierto de la banda de new metal en tierras tapatías estuvo lleno de sorpresas y una de ellas fue que, por poco, no dejan subir al escenario al percusionista de Slipknot: Michael Pfaff o ‘Tortilla Man’.

La confusión ocurrió en el After Hell 2022 del pasado 5 de diciembre, el evento ‘secuela’ del icónico Hell and Heaven, que este 2022 regresó al Foro Pegaso.

¿Qué pasó en el concierto de Slipknot?

Algunos internautas lograron grabar el momento en el que personal de seguridad detuvieron a Michael Pfaff.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver a ‘Tortilla Man’ batallando por subir al escenario, pero un grupo de personas en los chalecos naranjas de seguridad no lo permiten.

Posteriormente, uno de los integrantes en el escenario le hacen las señas a los trabajadores para que detengan la labor.

Se puede escuchar de fondo a los fanáticos ‘echando porras’ en el momento en el que Michael Pfaff logra retornar a su lugar con sus compañeros de metal.

El hecho no ha pasado inadvertido en las redes; algunos internautas ya han hecho burla de la confusión con comentarios como “jaja pobre tipo”, “te imaginas este video con el audio de ‘ay Miguel, Migueeeel’”.

Hasta el momento ninguno de los organizadores se ha declarado al respecto, asimismo Slipknot no ha dicho nada de su parte sobre lo que sucedió.

Slipknot se va de gira

La agrupación de metal se encuentra celebrando el estreno de un álbum nuevo titulado The End So Far que llegó a los oídos de los fanáticos en septiembre.

Como parte del estreno de su nuevo compilado de canciones, los miembros de Slipknot se encuentran en una gira musical que también es parte de un festival: el icónico Knotfest.

El próximo 8 de diciembre los metaleros argentinos podrán disfrutar del show de la agrupación.

Algunas de las canciones que podrían formar parte del setlist del concierto son: