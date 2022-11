Adiós al ‘Sledge-O-Matic’: Gallagher, comediante estadounidense, muere a los 76 años

Gallagher, comediante estadounidense conocido por realizar actos en los que aplastaba sandías, falleció la madrugada de este viernes en un nosocomio de California, Estados Unidos, a los 76 años.

Desde hace algunos años, su salud se había deteriorado considerablemente gracias a múltiples ataques cardíacos. En los últimos meses había recibido cuidados paliativos en un hospital de Palm Springs; este tipo de tratamientos se destinan a enfermos con padecimientos graves o en etapa terminal, para evitar el sufrimiento.

El mánager del comediante reveló a TMZ que Gallagher murió de falla multiorgánica; es decir, la alteración en la función de dos o más órganos en un paciente enfermo.

“Gallagher se quedó de gira por Estados Unidos durante décadas. Estaba bastante seguro de que tenía un récord de la mayor cantidad de fechas de stand-up, solo por deserción”, explicó el agente.

“Si bien Gallagher tenía sus detractores, era un innegable talento y una historia de éxito estadounidense”, agregó para TMZ.

Craig Marquardo, mánager del humorista, compartió para un medio llamado Piedra Rodante que este falleció rodeado de su familia.

“Fue el comediante número uno en Estados Unidos durante 15 años, algo de eso debido a la popularidad de sus especiales de stand-up que se transmitían en MTV en sus primeros días, lo que le trajo una audiencia completamente nueva”, dijo.

¿Quién fue Gallagher?

Leo Anthony Gallagher Jr., conocido simplemente como Gallagher, fue uno de los cómicos más reconocidos de Estados Unidos en la década de los ochenta por su rutina de utilería y observación, que incluía el acto característico de romper una sandía en el escenario con un mazo, al que llamó ‘Sledge-O-Matic’.

“Gallagher era conocido por su estilo vanguardista, sus brillantes juegos de palabras y su inventiva utilería”, expresó Craig Marquardo en sus declaraciones tras la muerte del comediante.

Originalmente, Gallagher estudió Ingeniería Química, de la cual se tituló en 1970. Sin embargo, hizo una especialidad en literatura inglesa.

Después de la universidad, Gallagher comenzó a trabajar como gerente de gira de Jim Stafford, también cómico. Sin embargo, el originario de Carolina del Norte decidió armar su propio acto de comedia a finales de los sesenta.

Comenzó a perfeccionar su propio acto mientras frecuentaba The Comedy Store y The Ice House. Actuó dos veces en The Tonight Show cuando Johnny Carson era el presentador, apareciendo en televisión por primera vez en 1975 con su rutina, que incluía utilería.

A partir de entonces, su carrera como comediante despegó, convirtiéndose así en uno de los más importante de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos.