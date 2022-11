Muere Dan McCafferty, vocalista original de Nazareth y cantante del éxito de ‘Love Hurts’

El mundo del rock se encuentra de luto. Dan McCafferty, vocalista original de la banda detrás del éxito Love Hurts, murió a los 76 años de edad.

Su deceso fue revelado por otro de los integrantes de la agrupación, Pete Angnew, quien lanzó un comunicado a través del Facebook oficial de Nazareth.

“Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer. Maryann y la familia han perdido a un maravilloso y amoroso esposo y padre, yo he perdido a mi mejor amigo y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que jamás haya existido”, escribió el bajista de Nazareth.

Asimismo reveló que el cantante murió el día de hoy a las 12:40 h, sin embargo aún no se han revelado las razones detrás del fallecimiento de Dan McCafferty. Pete Agnew recalcó en su mensaje que se encontraba “demasiado molesto para decir algo más en este momento”.

Pete Agnew, bajista de Nazareth, reveló la muerte de Dan McCafferty mediante las redes sociales de la banda de rock. (Foto: Facebook / @nazarethofficial)

¿Quién fue Dan McCafferty?

Dan McCafferty es un cantante que nació en 1946 en Escocia. A lo largo de su vida mostró interés por las cuestiones musicales.

Fue uno de los miembros fundadores de la banda Nazareth que comenzó su trayectoria en 1968. Se trata de la agrupación de rock detrás de éxitos como Love Hurts, Dream On, Miss Misery, entre otros éxitos. A pesar de ser una banda europea, son considerados como pioneros del género hard rock en Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de tener su fama con Nazareth, Dan McCafferty también trabajó su carrera profesional como solista. Lanzando álbumes como Into The Ring (1978) y Last Testament (2019).

A pesar de seguir haciendo giras con Nazareth, en 2013 la agrupación reveló el retiro de Dan McCafferty a causa de su estado de salud. El sitio Ultimate Classic Rock reveló que el cantante padecía de una enfermedad pulmonar que impedía respirar correctamente.

Actualmente la banda de Nazareth tiene como integrantes a Pete Agnew (bajista), Jimmy Murrison (guitarista), Lee Agnew (baterista) y Carl Sentance (vocalista).