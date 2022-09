Rebecca Black revela por qué elogió a Peña Nieto en campaña: ‘Mi familia fue estafada’

La cantante estadounidense Rebecca Black se hizo famosa en 2011 gracias a una canción en YouTube, por lo que recibió una peculiar invitación para visitar México, en un evento en el que supuestamente le entregarían las llaves de una pequeña ciudad, algo que no ocurrió, pero sí una conferencia de prensa en donde elogió al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

A través de una transmisión en TikTok, la también influencer de 25 años relató que fue a través de engaños que su mamá accedió a viajar luego de que un pariente cercano le contara sobre un grupo de fans, por lo que una década después aseguró que su familia fue estafada en mayo de 2012.

¿Por qué Rebecca Black opinó sobre Peña Nieto?

En plena campaña, Black le dijo a los medios mexicanos en Morelos que Peña Nieto haría un “trabajo fantástico” si fuera electo. Al ritmo del tema ‘Super Freaky Girl’, de Nicki Minaj, Rebecca contó los pormenores de lo sucedido luego de que su mamá se interesara, ya que es una inmigrante mexicana en Estados Unidos.

“Nos llevaron a esta casa elegante y luego nos hicieron pasar a una habitación llena de hombres con traje”, reveló en el video. Cuando se dio cuenta, estaba sentada junto a cerca de 20 personas con micrófonos, por lo que su progenitora también hizo como su traductora luego de que le hicieran una serie de preguntas sobre política.

Aunque relató que no estaba segura de lo que estaba pasando, no quería quedar como “una estúpida”, así que respondió. “Así que estoy como, sí, genial, él es genial, votar es genial, estoy segura de que todo será genial. Realmente no sabía de lo que estaba hablando, pero tenía literalmente 14 años”, añadió.

Cuando tomó su vuelo de regreso, sin llaves de la ciudad, se dio cuenta cómo en Twitter aparecieron las noticias de su supuesto apoyo. “Me doy cuenta de que mi familia entera fue estafada por este pariente lejano que trabajó para su campaña presidencial. Y el mundo piensa que lo hice cuando tenía 14 años, y nunca he oído hablar de este hombre en mi vida”.