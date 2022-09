Harry Styles no escupió a Chris Pine, asegura representante tras polémica en Venecia

Durante el Festival de Cine de Venecia 2022, algunos miembros del elenco de la película Dont’ Worry Darling protagonizaron algunos momentos que sorprendieron a asistentes e internautas, entre ellos un supuesto escupitajo que Harry Styles arrojó a Chris Pine el cual supuestamente no ocurrió, dijo un representante este martes.

¿Qué pasó entre Harry Styles y Chris Pine?

En un video que circula en redes sociales se observa a Harry Styles buscando su lugar para sentarse en el auditorio, justo al lado de Chris Pine, con quien comparte créditos en la película dirigida por Olivia Wild.

Una vez que lo encuentra, el exintegrante de One Direction parece hacer un gesto extraño con la boca y dirigir su rostro hacia Pine, quien deja de aplaudir y mira hacia el suelo. Aunque un segundo después Chris sonríe, el semblante de Olivia Wild al igual que el de Styles se notan tensos.

Tras dicha escena miles de usuarios en redes sociales condenaron la supuesta acción del intérprete de ‘As It Was’, a quien también se le acusa de haber ignorado a Wild durante una sesión de fotos.

Representante de Harry Styles responde a críticas

Este martes un representante de Chris Pine negó que el escupitajo haya sucedido; además calificó las afirmaciones y señalamientos como algo ridículo.

Fue en un comunicado publicado a través de Variety en el representante se pronunció al respecto y sentenció que se trataba de especulaciones.

“Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión virtual que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, detalló.

En la misiva, se recalca que la relación entre Harry y Chris es muy respetuosa y que no da cabida a conjeturas creados por terceros.

“Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”.

Cabe destacar que una fuente cercana comunicó a Variety que no hubo tensión entre Harry Styles ni Chris Pine durante el estreno de la película y que en la sala nadie señaló que hubiese ocurrido algún incidente entre los actores.

Al respecto los representantes del cantante no se han pronunciado ni emitido comunicado respecto a los rumores del supuesto conflicto.